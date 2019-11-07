العاملون بـ(البنك المركزي) يلوحون بالإضراب

حذرت اللجنة التمهيدية لنقابة العاملين ببنك السودان إدارة ” البنك” من التعامل مع ما أسموها بـ” نقابة النظام البائد” وهددوا بالدخول في إضراب وتنظيم وقفات وتسير مواكب احتجاجية إن لم تكف الإدارة عن التعامل مع النقابة المسحوب منها الثقة.
وقال بيان صادر من اللجنة تحصلت “الجريدة ” على نسخة منه أمس إن العاملين بالبنك سحبوا الثقة من النقابة وكونوا لجنة تمهيدية اعترفت الإدارة بشرعيتها.
وذكر البيان أن نقابة النظام البائد ظلت تتلون بعدة أسماء تارة باسم جمعية القرآن الكريم وتارة أخرى باسم المرأة العاملة.
وشدد البيان على أن العاملين بالبنك مدوا حبال الصبر حيال تعامل الإدارة مع النقابة المسحوب عنها الثقة لكن صبرهم نفد وسليجأون إلى خيارات النضال السلمي.
ونوه البيان إلى أن العاملين الذين ساهموا في إسقاط نظام بأكمله بقادرين على استرداد نقابتهم وإسقاط أذيال النظام داخل البنك.
ومنحت اللجنة التمهيدية الإدارة العليا فرصة أخيرة لإيقاف أي نشاط للنقابة المسحوب منها الثقة عاجلاً غير آجل وحصر تمثيل العاملين على من فوضوه طوعاً واختياراً مشددين على اللجوء لأساليب النضال السلمي.
صحيفة الجريدة