مؤتمر أراضي دارفور يختتم أعماله ويصدر بيانه

طالب المشاركون في مؤتمر أراضي دارفور الذي نظمته مفوضية أراضي دارفور بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور أمس تحت شعار “نحو الحيازة الآمنة للأرض من أجل تعزيز وبناء السلام” طالبوا في البيان والتوصيات الختامية للمؤتمر بضرورة مراجعة كافة القوانين والخارطة الخاصة باستخدامات الأراضي بالولاية و نشر الخارطة الخاصة بمشروع شركة” قاف”التي تحتوي على الموارد الموجودة بأراضي دارفور
كما طالبوا بفتح المسارات والمراحيل ووضع علامات ثابتة وقوية حولها، وتوفير قوة عسكرية مشتركة خاصة لحماية المواسم الزراعية، وتمكين النازحين بوسائل للإنتاج والتنمية بدلا عن الدعم المباشر.
و تضمنت توصيات المؤتمر ضرورة عقد ورش عمل لأصحاب الحواكير والديار ورؤساء الإدارات الأهلية لتأكيد أن الأرض للاستخدام وليس للامتلاك، بجانب عقد ورش تنويرية للمجتمعات الريفية الزراعية والرعوية لتصبيرهم حول كيفية الحيازة والتسجيل الآمن للأرض علاوة على المطالبة بعقد ورش عمل أخرى لإجراء وعقد المصالحات بين المجتمعات وتحديد المسارات في مناطق النزاعات، مع إشراك الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة مع مفوضية الأراضي في عملية تسجيل الأراضي.
وطالب المشاركون من خلال توصيات المؤتمر بضرورة مراعاة واستصحاب النمو السكاني في مسائل توزيع الأراضي والاستمرار في تنفيذ حملة نزع السلاح من أيدي المواطنين وتوحيد سلطة تقسيم الأرض بالولاية في سلطة واحدة مع استصحاب رؤى وأفكار الإدارات الأهلية والشباب والمرأة في تلك الجوانب.
وشجع المؤتمر فكرة تجميع القرى لتسهيل عمليات توفير وتقديم الخدمات ولتفادي التكتلات الإثنية حتى يسهم ذلك في حفظ الأمن والنسيج الاجتماعيين، وأيلولة الدرجة من التخطيط العمراني إلى المحليات، مطالبين في ذات الوقت بوقف التخطيط الأفقي للمخططات السكنية وتشجيع التخطيط الرأسي، واعمال الأطر الثقافية وإرسال قوافل ثقافية جوالة إلى القرى والدمر والأرياف لتعمل في رفع الوعي لدى المواطنين بالأرض واستخداماتها.
وقد تضمنت توصيات المؤتمر تشكيل لجنة من مفوضية أراضي دارفور ووزارة البنى التحتية والشركاء لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر..
يذكر أن مؤتمر أراضي دارفور بالفاشر قد عقد برعاية والي الولاية المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليوناميد والفاو، واستهدف المؤتمر قيادات الولاية من المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات وممثلي مفوضيات دار فور بوكالات الأمم المتحدة والادارات والأهلية والقوات النظامية والنيابة العامة والمرأة.
سونا