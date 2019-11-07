وكيل التنمية الاجتماعية: تحقيق السلام ضرورة

أكد دكتور معتصم هاشم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ممثل والي الخرطوم ضرورة تحقيق السلام خلال الفترة الانتقالية باعتباره من أولويات الحكومة الانتقالية ،مشيداً بتجار سوق ليبيا وأبوزيد على دعمهم الكبير لأهل جنوب كردفان.
وأكد معتصم لدى مخاطبته اليوم بسوق ليبيا حفل تدشين مبادرة قوافل السلام والتنمية ومعالجة قضايا السلام أن الثقافة ستقود السلام مبينا أن سوق ليبيا وأبوزيد يمثلان تمازجا ثقافيا واقتصاديا كبيرا يمثل السلم الاجتماعي.
و دعا لجان المقاومة بسوق ليبيا وأبوزيد إلى العمل سوياً من أجل الاستقرار والتنمية الاجتماعية و السلم الاجتماعي.
وأشاد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بشركاء السلام خاصة دولة جنوب السودان على استضافتهم للمفاوضات بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح.
من جانبه، أكد ممثلو سوق ليبيا وأبوزيد ولجان المقاومة بسوقي ليبيا وأبوزيد دعمهم اللا محدود للسلام وهو قضية استراتيجية بتسيير قوافل لولايات السودان المختلفة، وأشاروا إلى أن قافلة جنوب كردفان لمساعدة ألف أسرة وتشتمل على مواد غذائية ومواد إيواء ودواء لأهل جنوب كردفان والعائدين من مناطق الحركة الشعبية.
سونا