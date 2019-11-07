دبيلو :عملية السلام تتم بوضع اساس للتنمية

–أكد مفوض السلام د سليمان الدبيلو لدى مخاطبته منتدى شركاء السودان الدوليين بفندق كورنثيا بالخرطوم صباح اليوم بمشاركة البروفيسور ابراهيم البدوى وزير المالية ان مفوضية السلام جهة مستقلة وتحافظ على مسافة متساوية بين كل الاطراف, حكومة ,احزاب ومعارضة وهى مسئولة عن تنفيذ الأشياء المتعلقة بإتفاقيات السلام ويشمل ذلك العدالة الإنتقالية وإعمار المناطق المتأثرة بالحرب وقضايا الأراضى والنزاعات والتعايش السلمى .
وأكد دبيلو ان عملية السلام لاتتم الا بوضع أساس قوى للتنمية وآلية لحل النزاعات تهدف لتحقيق السلام وتعزيزه وربطه بإتفاقيات السلام مشيرا الى ان القضايا ذات الاولوية بالنسبة لهم تشمل وضع خطط لتنفيذ اتفاقيات السلام وسجلات النازحين فى المعسكرات وأطراف المدن وأعادة الإعمار .
وعبر عن تطلعه لشراكة حقيقية مع كل الأطراف مبينا أن لدي المفوضية ثلاث مهام بناء السلام ,تحقيق التعافى ومكتسبات السلام فى مناطق النزاعات الثلاث والشرق مشيرا الى انه تم التوصل لإتفاق فى جوبا متوقعا ان يدعم المجتمع الدولى الاتفاقيات التى يتم التوصل اليها .
كما خاطب الجلسة الافتتاحية منسقة الشئون التنموية والانسانية للامم المتحدة في السودان.
سونا