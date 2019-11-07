اللجنةالفنية لقطاعات مجلس الوزراء يناقش موجهات الموازنة

ناقش الاجتماع المشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء الثلاثة صباح اليوم برئاسة السيد/ عثمان حسين الأمين العام لمجلس الوزراء منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2020م والتي جاءت مستهدية بالبرنامج الإسعافي وأولويات الحكومة العشر للمرحلة الانتقالية والتركيز على أهداف التنمية المستدامة وفق موازنة البنود.
وتضمنت موجهات الموازنة عددا من السياسات والإجراءات في مجال الإصلاح الاقتصادي وتحسين معاش الناس وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون بالتركيز على زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام ودعم ميزان المدفوعات واستقطاب موارد خارجية جديدة وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي.
وأمن الاجتماع على الاهتمام بالأولويات الملحة ومراجعة الإعفاءات الجمركية وخفض معدلات البطالة والاهتمام بتشغيل الشباب وزيادة الإيرادات عبر تعزيز الإنتاج وزيادة الصادر.
سونا