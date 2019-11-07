بعد مشاركته في القمة الثلاثية البرهان يعود للبلاد

عاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى مساء الخميس الى البلاد بعد مشاركته في القمة الثلاثية التي اختتمت اعمالها اليوم بمدينة عنتبي اليوغندية.
وقال العميد الطاهر ابوهاجة مدير الاعلام برئاسة الجمهورية ان القمة التي ضمت كل من السودان وجنوب السودان ويوغندا بحضور المبعوث الكيني ناقشت المهام الملحة التي لم يتم إنجازها والمتعلقة بالترتيبات الأمنية والحكم وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بدولة جنوب السودان .
وأبان أن الاجتماع وافق على تمديد الفترة الانتقالية لمدة مائة يوم أخرى تبدأ من الثاني عشر من نوفمبر الجارى حيث يتم مراجعة التقدم الذي أحرز ومن ثم تقديم تقرير للرؤساء الأطراف.
وقال العميد الطاهر ان الاجتماع وافق على تشكيل آلية للضامنين والأطراف للاشراف على تنفيذ المهام الملحة كما وافقت دول الايقاد المشاركة في القمة على الطلب المتعلق بوضعية د. رياك مشار وناشدت الأطراف المجتمع الدولي مواصلة دعمه لتنفيذ اتفاق السلام بدولة الجنوب كما اتفقت على مواصلة متابعة التطورات في دولة جنوب السودان .
الخرطوم في 7-11-2019م (سونا)