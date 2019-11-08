الطويل يثمن الدور المجتمعي والإنساني للدعم السريع

إمتدح الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الأدوار العظيمة التي ظل يضطلع بها الدعم السريع في خدمة المجتمعات المحلية والشرائح الأكثر حوجة مشيرا الي القوافل الصحية والإنسانية التي سيرها لعدد من ولايات البلاد .

وأشار الطويل في تصريح ل(سونا) الي مساهمات الدعم السريع في تقديم العون لمتأثري السيول والامطار بولايتي الخرطوم والنيل الابيض فضلا عن القوافل الصحية التي سيرها لولايات كسلا والبحر الاحمر وسنار والنيل الازرق بالتنسيق مع وزارات الصحة في هذه الولايات والتي اشتملت علي كميات من الأدوية وعربات للاسعاف ولوازم الطوارئ والمعينات الصحية الأخري والتي أسهمت في الحد من انتشار الوبائيات في هذه الولايات داعيا منظمات المجتمع المدني للاضطلاع بدورها وقيادة مبادرات مجتمعية تعين المواطن علي مواجهة هذه التحديات الصحية .

وقال رئيس تيار المستقلين أن الدعم السريع يقوم بمسؤوليات مجتمعية كبيرة الي جانب مسؤولياته في صون الامن والاستقرار وتامين الحدود داعيا الي ضرورة الاشادة بمثل هذه الادوار منوها الي ماقامت به قوات الدعم السريع من مساهمات في حل ضائقة المواصلات بولاية الخرطوم من خلال تخصيص مواعين النقل التابعة لها في نقل المواطنين مجانا إنفاذا لتوجيهات الفريق اول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة

وأضاف ” كل هذه المساهمات ينظر لها بعين التقدير” مؤكدا أن قائد الدعم السريع ظل يولي القضايا الاساسية للمواطنين اولوية قصوي باعتبار ان ثورة 19 ديسمبر جاءت لإنصاف المواطن من خلال تنفيذ شعارها في الحرية والسلام والعدالة

سونا