أبرز عناوين الصحف السياسية الصادرة اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019

صحيفة الوطن:

النيابة تتجه لمراجعة تقارير الاعتداءات على المال العام

البدوي: “الثورة المضادة” وراء ارتفاع أسعار الدولار

ترتيبات لتصدير الدواء لدولة جنوب السودان

قرار بتغيير مسمى و مهام “لجان المقاومة”

وزير المالية: نحس بوجع الشعب السوداني

التربية و التعليم بالخرطوم: اعفاء مديري التعليم الثانوي بالمحليات

الانتباهة

اختفاء”180″ تراكتورًا حكوميًا بالبحر الأحمر

البدوي:”نحس بوجع الشعب” ولا ضرائب جديدة في موازنة 2020

مقتل وإصابة”9″ أشخاص في هجوم بأبيي

لجنة للتحقيق في وفاة الشرطي نزار

وجدي صالح: وزير العدل لم يقل إنّه سيسّلم البشير للجنائية

حمدوك يشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

لجان المقاومة تحبط تهريب”9″ آلاف رغيفة

إعلان إعضاء بالمخابرات شهودًا في قضية شبكة تهريب الذهب

السوداني

المركزي يجمّد حسابات رموز في النظام السابق

وزير المالية: سنوقف طباعة العملة” والثورة المضادة” وراء ارتفاع أسعار الدولار

تأكّيدًا لما أوردته”السوداني”..عرمان: اتفاق مع الحكومة على تعيين ولاة مؤقتين

النائب العام: نراجع تقارير المراجع بشأن الاعتداءات على المال العام

وزير الصناعة يتهم مصدرين بالضلوع في عمليات فساد

اتفاق في واشنطن على تسوية خلافات”سد النهضة” بحلول منتصف يناير

الصيّحة

حمدوك يشكّل لجنة تحقيق في وفاة الشرطي نزار النعيم

مقتل وإصابة”13″ شخصًا في هجوم بـ”أبيي”

“الثورية” توافق على تعيين الولاة مؤقتًا

“كير ومشار” يتّفقان على تمديد الفترة ما قبل الانتقالية

آلية لمناقشة حل القضايا العالقة ذات الطابع المعقّد

كمبال عبد الرحمن آدم: الحلو غير مفوّض للحديث باسمنا ويستغّل”الحرية والتغيير”

التيّار

أردول: المفاوضات بالدّاخل أفضل من العواصم الخارجيّة

تأكّيدًا لما أوردته”التيّار”..المواصفات تقرّ بتعطّل معامل الصّادر

وزير المالية:”الثورة المضادة” وراء ارتفاع أسعار الدولار

عرمان: اتفاق مع الحكومة على تعيين”مؤقّت” لولاة مدنيين

المهدي يطالب بإيجاد آلية لتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية

مدني: النظام البائد خلق”علاقة مشبوهة” بين القطاع العام والخاص

الجريدة

تورّط”الفششوية” في تصديق”190″ مليار جنيه لمؤسساته

المالية: عناصر من الثورة المضادة وراء ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية

إلغاء جميع وظائف المنسقين واستلام أصول الشرطة الشعبية

تجمّع العاملين بمستشفى الخرطوم: لجنة التهيئة ثورة مضادة

مقتل وإصابة”13″ شخصًا في هجوم بأبيي

“الشعبية” بالداخل ترفض تسليم المخلوع للجنائية

الخرطوم(كوش نيوز)