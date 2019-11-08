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  • ساعة واحدة مضى
    • الأقسام : سياسية

حمدوك يشارك في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

حمدوك

يتوجه رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله آدم حمدوك غداً السبت، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المكون من 28 دولة، استجابة لدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

ويرافق حمدوك وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ عمر، ووكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مكي ميرغني عثمان، ينتظر أن يتم خلال الزيارة بحث آفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة في ظل التغيرات التي حدثت في البلاد عقب ثورة ديسمبر.

وقالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بحسب صحيفة الصيحة، إن الهدف من الدعوة هو التعرف على الوضع الحالي (الانتقال الديمقراطي في السودان)، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة.

الخرطوم (كوش نيوز)
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