حركة العدل والمساواة تشيد بمواقف تشاد الداعمة للسلام

اشادت حركة العدل والمساواة بدولة تشاد الشقيقة ورئيسها ادريس دبى لموقفها وادوارها الداعمة للسودان واستقراره .

وقال القيادى بالحركة سيد شريف فى برنامج (مؤتمر اذاعى) الذى بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم ان دولة تشاد تربطها بالسودان علاقات تاريخية وازلية وأسرية ظلت تقف مع الشعب السودانى على الدوام، مشيرا الى المواقف والادوار التوسطية التى قامت بها فى الفترة القريبة الماضية .

واكد شريف ان الاتفاق السياسى الذى تم بجوبا حاضرة دولة جنوب السودان يؤكد تماما رغبة الحركة فى السلام مضيفا بأن حضور وفد مقدمة الحركة للخرطوم يعبر عن الاستعداد النفسى التام للجولة القادمة فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى بجوبا .

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