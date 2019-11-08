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    النيلين12
  • 34 دقيقة مضى
    • الأقسام : سياسية

الحزب الوحدوى الناصرى يؤكد الجاهزية لجولة المفاوضات

أكد د. جمال ادريس رئيس الحزب الوحدوى الناصرى القيادى بقوى الحرية والتغييرالجاهزية والاستعداد لانطلاق جولة الحوار بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان فى الحادى والعشرين من نوفمبر الجارى .

وقال إدريس فى يرنامج (مؤتمر اذاعى) الذى بثته اذاعة ام درمان صباح اليوم ان الوصول الى سلام حقيقى ومستدام هدف ورغبة وتطلع جميع شركاء ثورة التغيير التى انطلقت منذ ديسمبر الماضى ،موضحا ان مفوضية السلام هى اداة تنفيذية لمطلوبات السلام الذى سيتفق عليه وستضم المفوضية جميع شركاء الثورة دون استثناء منبها الى انتهاء التعيين والتوظيف بالولاء وانما بالكفاءة والجدارة .

سونا
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