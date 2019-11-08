الملاريا تداهم معسكر إكسبريس الشمال

ضاعفت حمى الملاريا من معاناة الأهلي عطبرة بعد أن تفشت وسط اللاعبين مؤخرا وتحول معسكر الفريق (لمستشفى) بعد داهمت مهاجم الفريق عمر الكسمبر والذي غادر لمسقط رأسه بالإضافة للظهير الأيسر آدم الدالي وصانع الألعاب بكه وحارس الفريق منتصر ومتوسط الميدان الدفاعي النذير وغاب السداسي عن موقعة أهلي شندي في الجولة الماضية من المسابقة وضعفت فرص مشاركتهم فى المباراة المقبله في افتتاح الجولة في العاشر من الشهر الجاري أمام أهلي مروي باستاد عطبرة.

معاناة ممثل مدينة الحديد والنار تفاقمت بعد أن تقدم مجلس إدارة النادي باستقالات جماعية بسبب الضائقة المالية الخانقة، وتم تكوين لجنة جديدة استهلت مهمتها بمبادرة دعم النادي عبر نفرة استهدفت الأقطاب والمحبين.

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