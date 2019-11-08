القائمة
X
    alnilino
  • 42 دقيقة مضى
    • الأقسام : سياسية

الملاريا تداهم معسكر إكسبريس الشمال

ضاعفت حمى الملاريا من معاناة الأهلي عطبرة بعد أن تفشت وسط اللاعبين مؤخرا وتحول معسكر الفريق (لمستشفى) بعد داهمت مهاجم الفريق عمر الكسمبر والذي غادر لمسقط رأسه بالإضافة للظهير الأيسر آدم الدالي وصانع الألعاب بكه وحارس الفريق منتصر ومتوسط الميدان الدفاعي النذير وغاب السداسي عن موقعة أهلي شندي في الجولة الماضية من المسابقة وضعفت فرص مشاركتهم فى المباراة المقبله في افتتاح الجولة في العاشر من الشهر الجاري أمام أهلي مروي باستاد عطبرة.
معاناة ممثل مدينة الحديد والنار تفاقمت بعد أن تقدم مجلس إدارة النادي باستقالات جماعية بسبب الضائقة المالية الخانقة، وتم تكوين لجنة جديدة استهلت مهمتها بمبادرة دعم النادي عبر نفرة استهدفت الأقطاب والمحبين.

اليوم التالي
مواضيع متعلقة
  1. تحقيقات في فساد “كهرباء السودان” وشبهات بمليارات الدولارات

    كشف مصدر مطلع لـ”سكاي نيوز عربية”، عن توصل اللجان المختصة التي بدأت التحقيق في فساد…

  2. الحزب الوحدوى الناصرى يؤكد الجاهزية لجولة المفاوضات

    أكد د. جمال ادريس رئيس الحزب الوحدوى الناصرى القيادى بقوى الحرية والتغييرالجاهزية والاستعداد لانطلاق جولة…

  3. حركة العدل والمساواة تشيد بمواقف تشاد الداعمة للسلام

    اشادت حركة العدل والمساواة بدولة تشاد الشقيقة ورئيسها ادريس دبى لموقفها وادوارها الداعمة للسودان واستقراره…

  4. امريكا تشكر كينيا والسودان ويوغندا للتوسط بين الجنوبين

    عبرت الولايات المتحدة عن تقديرها و شكرها لزعماء السودان و كينيا و يوغندا في سعيهم…

  5. وجدى:اتفاق السلام سيطبق على كافة المستويات

    اعلن الاستاذ وجدى صالح الناطق الرسمى لتنسيقية الحرية والتغييرعن الجاهزية التامة والاستعداد الكامل لجولة الحوار…