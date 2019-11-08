تشييع جثمان الشرطي نزار النعيم وسط هتافات ضد الكيزان

شيّع الآلاف السودانيين، الجمعة جثمان الشرطي الراحل، نزار النعيم، إلى مقابر أحمد شرفي بأمدرمان، وسط هتافات شهيد الحق، مطالبين بالقصاص العادل. وهتف المشيعون شعاراتٍ: نزار شاهد عيان .. قتلوا الكيزان، نزار شهيد الحقّ، الدم قصاد الدم لو حتى مدنية.

وكان رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك شكل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشرطي نزار النعيم فرج الله، وعهد إليها بالتحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمعرفة أسباب الوفاة. وتضم اللجنة السفير صديق عبد العزيز وكيل وزارة الخارجية، والمستشار سهام محمد عثمان وكيل وزارة العدل والدكتورة سارة عبدالعظيم وكيل وزارة الصحة. وقد باشرت اللجنة عملها باجتماع تحضيري أتبعته بزيارة لمنزل الأسرة لتقديم واجب العزاء ولقاء الأسرة، وأبلغت اللجنة الأسرة بما يمكنها تقديمه من دعم بما في ذلك الدعم القانوني عبر ممثل للنيابة العامة وستواصل اللجنة عملها حتی ترفع تقريرها لرئيس الوزراء.

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