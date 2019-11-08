القائمة
X
    alnilino
  • 9 دقائق مضى
    • الأقسام : سياسية

عبد الواحد يكشف موقفه من إعلان تسليم البشير الى الجنائية

حركة تحرير السودان

رحب رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، بتصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي تعهد فيها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لكنه دعا الى “خطوات عملية” لضمان التسليم. وطالب نور في بيان تلقته (سودان تربيون) بـ “تحديد إطار زمني واضح لتسليم البشير”، وقال إن “الإعلان عن النية للقيام بذلك لا يمثل في حد ذاته حقيقة واقعة”. وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية بثت الثلاثاء، عقب زيارته الى معسكرات النازحين في ولاية شمال دارفور انه “سيسلم البشير إلى الجنائية استجابة لمطالب النازحين”. وأضاف “يجب أن نحقق ما يرضي الضحايا ويجعلهم يشعرون بالعدالة”. وقال عبد الواحد في البيان إن “تسليم البشير يجب الا يكون لتهدئة أهل دارفور فحسب بل لأهميته لأهل السودان جميعا”. واوضح إن المعزول ارتكب فظائع اثرت سلبا على جميع أهل السودان. واشار الى انتهاكات حقوق الانسان وغياب دولة القانون وقصف المدنيين في دارفور وكردفان بالطائرات والقنابل الكيمائية والهجمات التي مارستها القوات المسلحة والمليشيات التي كانت تحت قيادته.

وفي تصريحات أدلى بها الخميس قال عضو مجلس السيادة صديق تاور، بأنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني، على الجرائم التي اقترفوها قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. وكان تحالف قوى “الحرية والتغيير” أكد في تصريحات سابقة التوافق داخل التحالف – الذي يمثل الواجهة التنفيذية الحكومية- على تسليم الرئيس المعزول الى المحكمة الجنائية حال أفلت من المحاكمات الداخلية التي يخضع لها حاليا.

الانتباهة

مواضيع متعلقة
  1. اكتمال ترتيبات صدور منشور الموازنة خلال الأسبوع المقبل

    أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي، خلو موازنة العام المالي 2020م، من أي…

  2. تشييع جثمان الشرطي نزار النعيم وسط هتافات ضد الكيزان

    شيّع الآلاف السودانيين، الجمعة جثمان الشرطي الراحل، نزار النعيم، إلى مقابر أحمد شرفي بأمدرمان، وسط…

  3. تحقيقات في فساد “كهرباء السودان” وشبهات بمليارات الدولارات

    كشف مصدر مطلع لـ”سكاي نيوز عربية”، عن توصل اللجان المختصة التي بدأت التحقيق في فساد…

  4. الملاريا تداهم معسكر إكسبريس الشمال

    ضاعفت حمى الملاريا من معاناة الأهلي عطبرة بعد أن تفشت وسط اللاعبين مؤخرا وتحول معسكر…

  5. الحزب الوحدوى الناصرى يؤكد الجاهزية لجولة المفاوضات

    أكد د. جمال ادريس رئيس الحزب الوحدوى الناصرى القيادى بقوى الحرية والتغييرالجاهزية والاستعداد لانطلاق جولة…