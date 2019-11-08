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    alnilino
  • دقيقة واحدة مضى
    • الأقسام : سياسية

الأمة القومي: لا توجد للحزب أي مطامع في الحكم أو السلطة

طالب نائب رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر، بضرورة إشراك الحزب في عملية التفاوض المقبلة بين الحركات والمجلس السيادي، وأكد أن الحزب ليست لديه أي مطامع في السُلطة والثروة.

وقال برمة حسب (إس إم سي) أمس، إن الحزب قام في السابق بالتحالف مع الحركات من أجل السلام وإعلان نبذ الحروب، وشدّد على أهمية أن يدرك الجميع وجود جهات لديها الدور الأساسي في عملية السلام وأنّ تجاوزها لن يحقق أي سلام بالبلاد، وأكد دعم الحزب لمجهودات السلام، وقال “نتمنى أن تعمل جميع الأطراف بجدية، ولابد من وضع السلام في مقدمة القضايا بمشاركة القوى السياسية وأهل المناطق المتأثرين من الحروب للوصول لنزع البندقية بالداخل والخارج وتسليمها والابتعاد عن الاتفاقات الثنائية”.

الصيحة

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