سفارة السودان ببروكسل تكمل استعداتها لاستقبال رئيس الوزراء

اكملت سفارة جمهورية السودان ببروكسل كافة الترتيبات والاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك للعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأحد على رأس وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء والمسئولين الاقتصاديين .

واشار القائم بأعمال سفارة السودان لدى مملكة بلجيكا بالإنابة الأستاذ حامد الجزولي خالد في تصريح صحفي أن زيارة رئيس الوزراء تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من قيادة الاتحاد الاوروبي .

وقال سيادته إن رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة بكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويقدم تنويرا لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول التطورات السياسية التي يشهدها السودان خاصة الجهود الجارية لتحقيق السلام الشامل والعادل فضلاً عن رؤية الحكومة الانتقالية لقيادة المرحلة .

واكد الجزولي بأن دعوة زيارة رئيس الوزراء تاتي في توقيت مهم ومفصلي من تاريخ السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي ظل داعما اساسيا لعملية التغيير في السودان وذلك عبر البيانات التي كانت تصدرها مؤسساته دعما لثورة ديسمبر المجيدة.

بروكسل 8-11-2019م (سونا)