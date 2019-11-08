القائمة
X
    النيلين
  • 13 دقيقة مضى
    • الأقسام : سياسية

سفارة السودان ببروكسل تكمل استعداتها لاستقبال رئيس الوزراء

اكملت سفارة جمهورية السودان ببروكسل كافة الترتيبات والاستعدادات لزيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك للعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأحد على رأس وفد رفيع يضم عدداً من الوزراء والمسئولين الاقتصاديين .

واشار القائم بأعمال سفارة السودان لدى مملكة بلجيكا بالإنابة الأستاذ حامد الجزولي خالد في تصريح صحفي أن زيارة رئيس الوزراء تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من قيادة الاتحاد الاوروبي .

وقال سيادته إن رئيس الوزراء سيلتقي خلال الزيارة بكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويقدم تنويرا لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول التطورات السياسية التي يشهدها السودان خاصة الجهود الجارية لتحقيق السلام الشامل والعادل فضلاً عن رؤية الحكومة الانتقالية لقيادة المرحلة .

واكد الجزولي بأن دعوة زيارة رئيس الوزراء تاتي في توقيت مهم ومفصلي من تاريخ السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة تشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي ظل داعما اساسيا لعملية التغيير في السودان وذلك عبر البيانات التي كانت تصدرها مؤسساته دعما لثورة ديسمبر المجيدة.

بروكسل 8-11-2019م (سونا)
مواضيع متعلقة
  1. شباب قروب (كلنا حميدتي) يساند الدعم السريع

    التقى نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بشباب…

  2. غندور يكشف عن رأيه برفع الدعم وينصح حمدوك ويقول: للأمانة الوضع الاقتصادي سيئا من قبل تصريحاتى في المجلس الوطني

    كشف رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور عن رأيه في رفع الدعم وكتب (رفع…

  3. بيان حول محادثات واشنطن بخصوص سد النهضة

    أصدرت مصر وإثيوبيا والسودان والولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي بيانا مشتركا بحصوص المفاوضات حول سد…

  4. حمدوك في بروكسل.. الحكومة الانتقالية على المائدة الأوروبية

    يَتوجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى بروكسل غداً السبت للمشاركة في اجتماعات…

  5. مدني: جهات تقوم بأنشطة اقتصادية وتتهرَّب من دفع التزاماتها

    أقر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، بوجود مشكلات في سجلات الصادر والوارد، بجانب الممارسات…