الشرطة: نزار النعيم تم فصله من العمل نهاية أكتوبر

قالت رئاسة قوات الشرطة، إن الشرطي نزار النعيم الذي توفى بالقاهرة قد تم فصله عن العمل بتاريخ 30 أكتوبر 2019، وفقاً لنص المادة 63 من قانون الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان صحفي وفقاً لمصادر، إن “نزار” التحق بقوات الشرطة في شهر مايو من العام 2016 وعمل بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، بتاريخ 16/ يونيو / 2019 غاب عن العمل وتم تشكيل محكمة شرطة غير إيجازية في مواجهته وحكم عليه غيابياً بحضور محاميه بالفصل من الخدمة وفقاً لنص المادة 63من قانون الشرطة وذلك بتاريخ 30/أكتوبر 2019.

وتقدمت رئاسة قوات الشرطة في البيان بأحر التعازي لأسرة وذوي وزملاء الفقيد “جندي سابقاً” نزار النعيم فرج الله، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)