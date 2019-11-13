توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، الطالبة السودانية هديل أنور بطلة لتحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل احتضنته أوبرا دبي.
وتمكنت هديل من إقناع لجنة التحكيم بعد تأهلها برفقة 4 أبطال آخرين إلى نهائيات النسخة الرابعة من تحدي القراءة العربي بعد منافسات ماراثونية طويلة خاضوها عبر عدة مستويات مع أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة.
كذلك توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مدرسة النووي من السعودية بجائزة المدرسة المتميزة، التي تم اختيارها من بين 67 ألف مدرسة.
الخرطوم(كوش نيوز)
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شاهد بالفيديو.. محمد بن راشد يتوج السودانية هديل أنور بتحدي القراءة العربي
2 تعليقان
بين الهديل والروضة علاقات لا شك فأين يحلو الهديل إن لم يكون في الرياض الغناء الخضراء اليانعة! امتلأت فخرا بهديل انور وهي تفوز بتحدي القراءة العربي بدولة الامارات . وتذكرت بشدة الاستاذة روضة الحاج الشاعرة الأديبة الأريبة الاعلامية المتميزة اول امراة تشرف السودان ثقافيا وترفع رأسه في المجال الثقافي ايضا
وكأن قدر السودان الابداعي مربوط بالنساء وكأننا على موعد دائم مع الامارات كذلك
كلما زهجت ومللت دخلت الى اليوتيوب وتابعت مشاركة روضة الحاج في برنامج امير الشعراء ثم في جائزة سوق عكاظ لاكتشف أني لست محايدة ابدا انا أحب هذه الشاعرة واعلن انحيازي لها دون تحفظ
شكرا هديل وانت تواصلين مشوار روضتنا الغناء ثقة وحشمة واناقة وبساطة وتواضع وعلم وادب
وشكرا دولة الامارات وانتم تمنحونا الحب والامل في كل مرة
وتحيات كبيييييرة لسيدة القصيدة العربية وفخرنا ورائدة التميز الثقافي وحاملة شعلته العظيمة روضة الحاج.
بين الهديل والروضة علاقات لا شك فأين يحلو الهديل إن لم يكون في الرياض الغناء الخضراء اليانعة! امتلأت فخرا بهديل انور وهي تفوز بتحدي القراءة العربي بدولة الامارات . وتذكرت بشدة الاستاذة روضة الحاج الشاعرة الأديبة الأريبة الاعلامية المتميزة اول امراة تشرف السودان ثقافيا وترفع رأسه في المجال الثقافي ايضا
وكأن قدر السودان الابداعي مربوط بالنساء وكأننا على موعد دائم مع الامارات كذلك
كلما زهجت ومللت دخلت الى اليوتيوب وتابعت مشاركة روضة الحاج في برنامج امير الشعراء ثم في جائزة سوق عكاظ لاكتشف أني لست محايدة ابدا انا أحب هذه الشاعرة واعلن انحيازي لها دون تحفظ
شكرا هديل وانت تواصلين مشوار روضتنا الغناء ثقة وحشمة واناقة وبساطة وتواضع وعلم وادب
وشكرا دولة الامارات وانتم تمنحونا الحب والامل في كل مرة
وتحيات كبيييييرة لسيدة القصيدة العربية وفخرنا ورائدة التميز الثقافي وحاملة شعلته العظيمة الاستاذة روضة الحاج.