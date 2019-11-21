الغرامة لـــ(3) سيدات في قضية طفل

أصدرت محكمة الجريفات و أم دوم برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم حكماً بالغرامة (20) ألف جنيه بالعدم السجن ستة أشهر وذلك لثلاث سيدات بينهما قابلة قانونية بتهمة المعاونة تحت نص المواد (26/122) من القانون الجنائي في قضية مغتربة مدعيه الإنجاب ونسبها لطفلٍ تبنَّته من منظمة وهروبها وفصلت المحكمة الاتهام بمواجهتها وجاءت إدانة القابلة القانونية بحسب التيار – بالتزوير في مستند الاتهام المتعلق باستخراج شهادة ميلاد الطفل من المركز الذي تعمل به وذلك بعد مراعاة الظروف المخففة وسقط بذلك الاتهام بالإتجار.

الخرطوم (كوش نيوز)