الغرامة لـــ(3) سيدات في قضية طفل

أصدرت محكمة الجريفات و أم دوم برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم حكماً بالغرامة (20) ألف جنيه بالعدم السجن ستة أشهر وذلك لثلاث سيدات بينهما قابلة قانونية بتهمة المعاونة تحت نص المواد (26/122) من القانون الجنائي في قضية مغتربة مدعيه الإنجاب ونسبها لطفلٍ تبنَّته من منظمة وهروبها وفصلت المحكمة الاتهام بمواجهتها وجاءت إدانة القابلة القانونية بحسب التيار – بالتزوير في مستند الاتهام المتعلق باستخراج شهادة ميلاد الطفل من المركز الذي تعمل به وذلك بعد مراعاة الظروف المخففة وسقط بذلك الاتهام بالإتجار.
الخرطوم (كوش نيوز)
3 تعليقات
القابلة تفصل من الخدمة و تسقط كل خقوقها و تسجن مؤيد او إعدام و المتهمة الهاربة مؤيد او إعدام و تطلب عبر الإنتربول معقوله عارفه لأهلها يعرفوا و لا زوجها و لا معارفها ؟ تهرب وين غير دول الجوار ؟ و هذه تجارة رقيق واضحه و معروف يتم بيع الطفل بعد فتره بالخارج لأعلى سعر .
يوجد نوع النساء السودانيات كثير جدا من دول الجوار
استغلال الأطفال للحصول على أموال المساعدات بأوروبا و بعد أن يكبر الطفل اذا كانت انثي تسلك مجال الدعارة من عمر ١٣ سنه بسريه و اذا كان ذكر المخدرات من عمر ١٠ سنوات و اذا رفض احدهما يسلم لدار الرعايه لأنهم ليست في حاجه اليه بعد الخروج عن أوامرهم و لن يستفيدوا منه شيء مستقبلا .
و اكبر منظمة دعارة و مخدرات على و جه الأرض هي
SOS
و تتستر بغطاء الانسانيه .
القابلة تفصل من الخدمة و تسقط كل خقوقها و تسجن مؤيد او إعدام و المتهمة الهاربة مؤيد او إعدام و تطلب عبر الإنتربول معقوله هاربه لأهلها يعرفوا و لا زوجها و لا معارفها ؟ تهرب وين غير دول الجوار ؟ و هذه تجارة رقيق واضحه و معروف يتم بيع الطفل بعد فتره بالخارج لأعلى سعر .
يوجد نوع من النساء السودانيات و كثيرا جدا من دول الجوار يقمون
باستغلال الأطفال للحصول على أموال المساعدات بأوروبا و بعد أن يكبر الطفل اذا كانت انثي تسلك مجال الدعارة من عمر ١٣ سنه بسريه و اذا كان ذكر المخدرات من عمر ١٠ سنوات و اذا رفض احدهما يسلم لدار الرعايه لأنهم ليست في حاجه اليه بعد الخروج عن أوامرهم و لن يستفيدوا منه شيء مستقبلا .
و اكبر منظمة دعارة و مخدرات على و جه الأرض هي
SOS
و تتستر بغطاء الانسانيه .
القابلة تفصل من الخدمة و تسقط كل حقوقها و تسجن مؤيد او إعدام و المتهمة الهاربة مؤيد او إعدام و تطلب عبر الإنتربول معقوله هاربه لأهلها يعرفوا و لا زوجها و لا معارفها ؟ تهرب وين غير دول الجوار ؟ و هذه تجارة رقيق واضحه و معروف يتم بيع الطفل بعد فتره بالخارج لأعلى سعر .
يوجد نوع من النساء السودانيات و كثيرا جدا من دول الجوار يقمون
باستغلال الأطفال للحصول على أموال المساعدات بأوروبا و بعد أن يكبر الطفل اذا كانت انثي تسلك مجال الدعارة من عمر ١٣ سنه بسريه و اذا كان ذكر المخدرات من عمر ١٠ سنوات و اذا رفض احدهما يسلم لدار الرعايه لأنهم ليست في حاجه اليه بعد الخروج عن أوامرهم و لن يستفيدوا منه شيء مستقبلا . و جميعهم يتم الحاقهم بالحركات المعارضة بالخارج .
و اكبر منظمة دعارة و مخدرات على و جه الأرض هي
SOS
و تتستر بغطاء الانسانيه .