ناشط: جداد حمدوك يقرأ من نفس كتاب جداد الكيزان ويطبق ما فيه بالنص.. حكاية الدولار مثالاً

انتقد العديد من خبراء الإعلام إنتشار الأخبار الزائفة والمفبركة على صفحات التواصل الإجتماعي مما تجلب أضرار واسعة على المجتمع.

وفي نقاش ساخن في مجموعة واتساب تضم إعلاميين ونشطاء رصدها محرر النيلين إنتقد الناشط (س) الفئة التي تروج لأخبار زائفة وهم يعتقدون بذلك دعمهم لحكومة حمدوك.

ووصف الناشط تلك الفئة بجداد حمدوك وقال (أنهم مثل جداد الكيزان إبان حكومة المعزول البشير وكمثال عندما يرتفع الدولار كان جداد الكيزان يروج أخبار زائفة بتلقي السودان لودائع بمليارات الدولارات من دول خليجية، وهذا ما يفعله الأن جداد حمدوك، حيث بالتزامن مع مؤتمر أصدقاء السودان يوم الأربعاء نشروا على السوشيال وبكثافة حصول السودان على مليارات الدولارات وهي بالطبع أخبار زائفة).

وأضاف الناشط (مهما كذبت فسيعرف الناس الحقيقة وحمدوك رجل مهذب وذكي ولا يحتاج لدعم عبر الأكاذيب، لكن جداده يقرأ من نفس كتاب جداد الكيزان ويطبق ما فيه بالنص).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين