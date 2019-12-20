أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019م
الصحة:
* إدانة البنك الزراعي بتوزيع تقاوي فاسدة في الجزيرة
* النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً
* البرهان يؤكد إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم دارفور بـ”الجنائية الدولية”
* مواكب بالخرطوم والولايات في الذكرى الأولى لـ”ثورة ديسمبر”
* الحكومة تطلب (72) ساعة للرد على ورقة إطارية حول (مسار دارفور)
* “تمهيدية الصاغة”: خزينة الدولة فقدت (900) مليون دولار في عام واحد
السوداني:
* حشود تملأ شوارع الخرطوم في ذكرى ثورة ديسمبر
* “الجنائية” تطالب بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني
* النائب العام: نحقق في أكثر من (400) ملف فساد
* البرهان: يمكن اللجوء لـ”الجنائية” إذا لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية
* احتواء حريق ببرج “القوات البرية” والجيش يكشف الأسباب
آخر لحظة:
* مواكب هادرة بالخرطوم والولايات في ذكرى ديسمبر
* النيابة تحقق في أكثر من (400) ملف فساد
* المهدي يستعجل تعيين الولاة لوقف (التمكين)
* أوامر بالقبض على البشير من محكمة بأوغندا
* تعيين قيادي بارز بالتغيير مديراً لمواصلات الخرطوم
* إعفاء محافظ مشروع الجزيرة وحل لجان الزكاة
الخرطوم (كوش نيوز)
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