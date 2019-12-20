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سياسية

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019م





الصحة:

* إدانة البنك الزراعي بتوزيع تقاوي فاسدة في الجزيرة

* النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً

* البرهان يؤكد إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم دارفور بـ”الجنائية الدولية”

* مواكب بالخرطوم والولايات في الذكرى الأولى لـ”ثورة ديسمبر”

* الحكومة تطلب (72) ساعة للرد على ورقة إطارية حول (مسار دارفور)

* “تمهيدية الصاغة”: خزينة الدولة فقدت (900) مليون دولار في عام واحد

السوداني:

* حشود تملأ شوارع الخرطوم في ذكرى ثورة ديسمبر

* “الجنائية” تطالب بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني

* النائب العام: نحقق في أكثر من (400) ملف فساد

* البرهان: يمكن اللجوء لـ”الجنائية” إذا لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية

* احتواء حريق ببرج “القوات البرية” والجيش يكشف الأسباب

آخر لحظة:

* مواكب هادرة بالخرطوم والولايات في ذكرى ديسمبر

* النيابة تحقق في أكثر من (400) ملف فساد

* المهدي يستعجل تعيين الولاة لوقف (التمكين)

* أوامر بالقبض على البشير من محكمة بأوغندا

* تعيين قيادي بارز بالتغيير مديراً لمواصلات الخرطوم

* إعفاء محافظ مشروع الجزيرة وحل لجان الزكاة

الخرطوم (كوش نيوز)

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ابوعمار | Posted on ديسمبر 20th, 2019

الصادق المهدي يدعو لإيقاف التمكين
نحن مع كنس أثار النظام البائد
ولا مانع من تعيين مؤقت لمن هم اقل قامة من تلك المواقع من نواحي إدارية و أكاديمية
ولكن بعد الاستقرار يمكن مراجعة كل تلك التعيينات حتى يؤول الأمر إلى من هم أجدر به دون محاباة أو تمييز
المراجعه كاملة لكن بعد الاستقرار

طارق | Posted on ديسمبر 20th, 2019

إلغاء القوانين المتعلقة بسن ال70 هو تفصيل للقانون على رموز الإنقاذ لكنه سيؤدي لإعدام مئات المسنين بسجون السودان وآلاف بأثر رجعي وسيطال المسنين من قيادات قحت سريعا، فبعد سقوط الحكومات الدكتاتورية تتبدل الأوضاع وتتقلب بسرعة فلكية.. مصر بعد سقوط مبارك حكمها أ ثم ب ثم ج ثم عاد أ إلى الحكم وأباد ج وب وليس السودان بأفضل من مصر، بالتالي فلتستعد قحت ولتعدل القوانين كما تريد فسيطبق عليها حرفيا بقانون التاريخ.. إن جنحت للتسويات الشاملة فسيطيل ذلك من عمرها وأعمار قياداتها، السلام لا يمكن تحقيقه قبل تحقيق تسوية سياسية. المحاكمات في ظل تظاهر ضغط سياسي وشعبي على المحاكم لن تكون عادلة والأفضل هو تحويل المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أو إلى يوغندا.


 