أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019م









الصحة:

* إدانة البنك الزراعي بتوزيع تقاوي فاسدة في الجزيرة

* النائب العام يدفع بتعديلات لإلغاء المواد المتعلقة بسن الـ(70) عاماً

* البرهان يؤكد إمكانية محاسبة مرتكبي جرائم دارفور بـ”الجنائية الدولية”

* مواكب بالخرطوم والولايات في الذكرى الأولى لـ”ثورة ديسمبر”

* الحكومة تطلب (72) ساعة للرد على ورقة إطارية حول (مسار دارفور)

* “تمهيدية الصاغة”: خزينة الدولة فقدت (900) مليون دولار في عام واحد

السوداني:

* حشود تملأ شوارع الخرطوم في ذكرى ثورة ديسمبر

* “الجنائية” تطالب بمحاكمة البشير أمام القضاء السوداني

* النائب العام: نحقق في أكثر من (400) ملف فساد

* البرهان: يمكن اللجوء لـ”الجنائية” إذا لم تتم المحاسبة في المحاكم السودانية

* احتواء حريق ببرج “القوات البرية” والجيش يكشف الأسباب

آخر لحظة:

* مواكب هادرة بالخرطوم والولايات في ذكرى ديسمبر

* النيابة تحقق في أكثر من (400) ملف فساد

* المهدي يستعجل تعيين الولاة لوقف (التمكين)

* أوامر بالقبض على البشير من محكمة بأوغندا

* تعيين قيادي بارز بالتغيير مديراً لمواصلات الخرطوم

* إعفاء محافظ مشروع الجزيرة وحل لجان الزكاة

الخرطوم (كوش نيوز)