عمسيب: سيظل القضاء في السودان خاضعآ للسلطة السياسة يدور معها أينما دارت .. ولا عزاء لنا

النائب العام ده نائب مسيس .. بيضع الإعتبارات السياسية فوق الاعتبارات القانونية ..

أنا عبدالرحمن ما من محبي عبدالحي يوسف .. وما أسلامي .. أنا راجل بعرف نفسي بأني ميال للمحافظين .. ودائمآ بتكلم عن حزب الكنبة العريض وعن التيار المحافظ ..

المهم النائب العام فتح بلاغ في مواجهة عبدالحي يوسف لأنو تلقى أموال من البشير .. كويس طيب .. مفهومة ..

النائب العام سعى لفتح بلاغ في قناة طيبة و جامعة أفريقيا العالمية .. لأن البشير سلمهم اموال .. بناءآ على افادة الرئيس البشير .. وأنا سمعتها بصورة مباشرة من الجلسة .. طيب كويس ..

طيب بالنسبة لأنو الرئيس تكلم بصورة واضحة و مباشرة عن أستخدام هذه الأموال لدعم القوات المسلحة .. و أن البشير قام بتسليم عبدالرحيم دقلو 5 مليون دولار يد بيد .. هل النائب العام يستطيع أن يحرر بلاغ في مواجهة الأخير ؟

طلب محامي الدفاع عبدالرحيم دقلو للشهادة في المحكمة .. هل قبلت المحكمة طلب الدفاع ؟ هل للمحكمة القدرة على الاتيان بعبدالرحيم على عتبة الشهادة ؟ .. الأجابات بالطبع لا ..

نموذج العدالة الشائه الأن و الذي يوظف لتصفية الخصومة السياسية .. نموذج غير مقبول و لن يحل أزمة بل سيوسعها ..

سيظل القضاء في السودان خاضعآ للسلطة السياسة يدور معها أينما دارت .. و لا عزاء لنا ..

عبد الرحمن عمسيب

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