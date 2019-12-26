عمسيب: سيظل القضاء في السودان خاضعآ للسلطة السياسة يدور معها أينما دارت .. ولا عزاء لنا

النائب العام ده نائب مسيس .. بيضع الإعتبارات السياسية فوق الاعتبارات القانونية ..
أنا عبدالرحمن ما من محبي عبدالحي يوسف .. وما أسلامي .. أنا راجل بعرف نفسي بأني ميال للمحافظين .. ودائمآ بتكلم عن حزب الكنبة العريض وعن التيار المحافظ ..
المهم النائب العام فتح بلاغ في مواجهة عبدالحي يوسف لأنو تلقى أموال من البشير .. كويس طيب .. مفهومة ..
النائب العام سعى لفتح بلاغ في قناة طيبة و جامعة أفريقيا العالمية .. لأن البشير سلمهم اموال .. بناءآ على افادة الرئيس البشير .. وأنا سمعتها بصورة مباشرة من الجلسة .. طيب كويس ..
طيب بالنسبة لأنو الرئيس تكلم بصورة واضحة و مباشرة عن أستخدام هذه الأموال لدعم القوات المسلحة .. و أن البشير قام بتسليم عبدالرحيم دقلو 5 مليون دولار يد بيد .. هل النائب العام يستطيع أن يحرر بلاغ في مواجهة الأخير ؟
طلب محامي الدفاع عبدالرحيم دقلو للشهادة في المحكمة .. هل قبلت المحكمة طلب الدفاع ؟ هل للمحكمة القدرة على الاتيان بعبدالرحيم على عتبة الشهادة ؟ .. الأجابات بالطبع لا ..
نموذج العدالة الشائه الأن و الذي يوظف لتصفية الخصومة السياسية .. نموذج غير مقبول و لن يحل أزمة بل سيوسعها ..
سيظل القضاء في السودان خاضعآ للسلطة السياسة يدور معها أينما دارت .. و لا عزاء لنا ..
عبد الرحمن عمسيب
5 تعليقات
الصحافة هي السلطة الرابعة
بدلا من مهاجمة النائب العام بتسيس العدالة عليك القيام بواجبك الصحفي، المتمثل في ابراذ الحقايق والأدلة التي تثبت براءة الشيخ عبد الحي للرائ العام حتي تستطيع أن تحول القضية مسار الجدل من قضية سياسية الي قضية رائ عام، وبعدها يستاحل أن تسلك طريق العدالة السياسية مهما كان. ونفس الموضوع ينطبق علي دقلو إذا كنت متأكد من أن دقلو أيضا يجب أن يكون مع عبد الحي وباقي الجماعة، ينبقي عليك أن تصنع أرضية صلبة تنطلق منها للشارع حتي يضغط على النائب العام ويدرج دقلو مع غيره من المتهمين.
ولاكن ان تكتب بكل سذاجة وتقول مالم يسأل دقلو لا يسأل عبد الحي وغيره، تضع نفسك موضع الشبه بدفاعك عن عبد الحي، ومن شرف مهنتك انت ك صحفي أن تدافع عن حقوق الشعب وتعمل جاهدا أن تعود كل مقدرات الشعب السوداني، المادية والمعنوية، لا أن تعمل على أن يفلت بعض المواطنين السودانيين من العدالة مع مااغترفهو من جرم من في حق الوطن والمواطن.
وللعلم النائب العام هو الممثل للحكومة و الشعب عامة في قضايا الحق العام، هو ليس الحكم فالكلمة الأخيرة للقضاء. فمجرد إصدار أمر بالقبض أو القبض لا يجرم الشخص مسار القضية، فالمتهم برئ حتي تثبت إدانته.
م
صدقت صدقت والله الشيخ عبد الحي يا جبل ما بتهدك ريح
صدقت يا عمسيب .. نائب عااااام طرطور .. ممسوك من اضانو يمين يمين شمال شمال .. دا قانون قحط الذي سيودي البلد في ستين داهية …الناس صابرة عشان البلد ما تولع مش خايفة من نائب ولا وزير غفلة
شعار العدالة المرفوع حاليا هو مدعاة للمسخرة،، ما يجري هو تصفية للخصوم السياسيين، واستخدام اجهزة العدالة نفسها للانتقام وللفتك بالخصوم وهذا امر مؤسف. مفروض كل المعتقلين يكونوا خارج السجن مالم يتم إثبات الدعاوي وادانتهم رسميا..
ما يحصل الآن فقط ان يشير نشطاء قحط في وسائل التواصل الاجتماعي أن فلان فاسد فيتم الإعتقال قبل التحري وإثبات أي شى
التوبة الصادقة تجب ما قبلها واعلنها قائد الدعم السريع بنفسه وليس نائبه فقائد الدعم السريع هو الشخص الوحيد الذى انتقد البشير وهو فى رأس السلطة وهو من اعلن انحيازه للثورة وطلب من قواته ان تذهب كى تؤمن المنشآت وتحمى المواطنيين من كتائب المشركين بنى كوز اى ان قائد الدعم السريع هو وحده من آمن قبل فتح مكة
كن أمينا مع نفسك ان ارادت الثورة أن تكرم الدعم السريع ان هى اتت اليه بنجوم السماء وعلقتها دبابير على أكتاف جنوده فلن تكون قد اوفتهم حقهم كاملا فضلا لا تقارن بين شيطان رجيم وملاك طاهر ولك ان تعلم ان لا كبير على القانون فى عهد الثورة والكبير هو الله وحده والله اكبر ولله الحمد
انك حقا عمى سايب فانت لم ترى حراس الثورة يملأون الشوارع حماية لثورتهم وهم سند القضاء الذى يستمد نزاهته واستقلاليته منهم
اما هذا العمى سايب الذى يقدح في نزاهة القضاء فهو كوز وان أنكر ذلك ويجب محاكمته على تطاوله على عدالة الثورة متمثلة فى قضائها