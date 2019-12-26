بالفيديو.. في تقليعة جديدة طالب وطالبة بإحدى الجامعات السودانية يمسكان ببعضهما ويعلنان خطوبتهما داخل الحرم الجامعي والغضب يجتاح مواقع التواصل

صب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان جام غضبهم على طالب وطالبة بإحدى الجامعات السودانية المعروفة ظهرا في مقاطع فيديو واسعة الانتشار على السوشيال ميديا وهما يعلنان خطوبتهما أمام جمع غفير من الطلاب والطالبات داخل الحرم الجامعي.

https://web.facebook.com/100003588285606/videos/2542272659235652/

وبحسب ما شاهد محرر كوش نيوز فقد ظهر الطالب ممسكاً بيد خطيبته ويتلقى التهانئ من زملائه الطلاب الذين قابلوا الأمر بفرح هستيري وبصافرات ظهرت واضحة خلال المقطع المتداول, وعبرن الطالبات كذلك عن إعجابهن بالمشهد وظهر صراخهن واضح خلال الفيديو.

https://web.facebook.com/100003588285606/videos/2542280685901516/

رواد مواقع التواصل من جانبهم أبدوا غضبهم على المقطع الذي وصفوه بالفضيحة, كما أنتقدوا الجامعات واداراتها التي اصبحت تسمح بمثل هذه الفوضى.

ويرى المنتقدين أن الخطوبات التي تتم بالشوارع والجامعات ودون حضور وموافقة أولياء الأمور تدل على جهل الشاب والفتاة كما يوضح تأثرهم بعادات الدول الغربية التي لا تشبه عاداتنا الاسلامية والسودانية.

الخرطوم _ النيلين

شارك الموضوع :



