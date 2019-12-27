لا تستعدوا الاسلامين الصامتين على الثورة ، فمعظمهم ناضل بصورة أو أخرى لإسقاط البشير (رمز ديكتاتورية بعض الإسلاميين) …

الإسلاميون فيهم الشهيد أحمد الخير ، وفيهم الشواني الذي أصيب بعدة رصاصات ، والكثيرين لم تسلط عليهم الأضواء ، فكلهم كانوا جزء أصيل من هذه الثورة و شاركوا فيها مشاركة حقيقية ، مشاركة لم يفعلها بعضا ممن تسنموا ظهرها اليوم .

استعداء هؤلاء يعجل بفشل آخر ينتظرنا في منتصف النفق أو في آخره .

اهتموا بالجواهر التي ناضل الشباب من أجلها بدلا عن التمسك بهذه القشور التي لا تقدم بقدر ما تهدد استقرار البلاد .

فقط علينا الانتباه بألا مستقبل آمن أو استقرار في ظل الإقصاء الممنهج الذي يُمارس ضدهم .

فلا زالوا هم الأقدر على الفعل و امتصاص رد الفعل ، و لولا مشاركتهم معنا لما نجحت هذه الثورة .

علينا إيقاف هذه الهتافات الثورية و الالتفات إلى بناء الوطن ، بناء التعايش و نبذ الكراهية .

Salim Alamin



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