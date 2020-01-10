ضبط ثلاثة قنطار حشيش شمال مدينة الضعين

تمكنت قوات الدعم السريع قطاع ولاية شرق دارفور من ضبط كمية من المخدرات شمال مدينة الضعين

أوضح قائد قوات الدعم السريع قطاع الضعين العميد ركن مدثر زكريا هاشم أن الضبطية تم رصدها ومتابعتها بصورة دقيقة وعند وصولها منطقة الهدف تم مداهمة المنطقة وضبطها.

وأبان أن الكمية تقدر بحوالي ثلاثة قناطير من حشيش البنقو ،مؤكداً جاهزية قوات الدعم السريع لحماية المواطنين ومكتسبات امن البلاد .

وفي ذات السياق أكد مدير شرطة محلية الضعين العقيد شرطة طارق الخضر محمد أن قوات الشرطة تعمل بإنسجام تام مع كافة الأجهزة الأمنية في وحدات مشتركة من أجل تأمين وحراسة قوت المواطنين، مؤكداً أن الضبطية تؤكد يقظة قوات الدعم السريع وسرعتها الفائقة في حسم الحدث مباشرة في كافة ارجاء الولاية.

سونا

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