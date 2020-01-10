تطورات جديدة في عمل لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام

كشفت لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة عن تضاعف أعداد الشهود الذين يدلون بشهاداتهم. وأعلنت اعتزامها استدعاء شهود كانوا موجودين لحظة وقوع الأحداث، مشيرة إلى أن اللجنة ستقوم بإعلانهم لسماع أقوالهم. وقال رئيس اللجنة الأستاذ نبيل أديب في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين)، أن اللجنة تفكر استثناءً فى قبول سماع شهادات من لم يتمكنوا من تقديم شهاداتهم بعد، وهذا يقتضي أن تمد اللجنة لهذه الفترة بضعة أيام. وأردف: (نحن لن نرد أي شخص، لأننا نريد أن نعرف الحقيقة، ولذلك لن نعاقب شخص لأنه لم يأت). وأقر أديب بتجديد اللجنة لثلاثة أشهر أخرى بعد انقضاء فترتها المحددة في (٢٠) من الشهر الجاري. وقال نبيل أديب أن أعداد الشهود تضاعفت خلال الأيام الأخيرة مقارنة مع ما قبلها من أيام.

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