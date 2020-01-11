طفلة سورية تشنق نفسها تقليدا لممثلة في مسلسل

غيب الموت طفلة سورية، بعد أن شنقت نفسها، تقليدا منها لممثلة من مسلسل تلفزيوني.

وقامت الطفلة “بتول” بربط نفسها بالخزانة، ثم شنقت نفسها، وفارقت الحياة عن عمر 9 سنوات، مثلما فعلت الممثلة السورية، كندة حنا، في مشهد انتحارها بالمسلسل التلفزيوني “خاتون”.

وفي أول تعليق لها، صرحت الممثلة كندة حنا في حديث إذاعي عبر “شام إف إم”: “الحادثة موجعة وصادمة، تخوننا الكلمات في هذه اللحظات، ولكن ما يمكن قوله أن حادثة وفاة الطفلة بتول أثرت في كثيرا”.

وشددت كندة حنا على “ضرورة وضع الإرشادات العمرية قبل عرض المسلسلات في القنوات العربية على غرار القنوات الأجنبية، فالطفل ليس لديه الوعي الكافي أثناء مشاهدة أعمال مخصصة لما فوق الـ18 عاما، لأنها تتضمن مشاهد عنف”.

سبوتنيك

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