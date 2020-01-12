لماذا اطلق هذا الزول الرصاص في مظاهرات مدني؟

الزول دا إسمو العجب مضوي محمد مضوي يسكن قرية الكاهلي زيدان محلية أم القرى ويعمل بالتجارة ، ما عندو علاقة بأي تنظيم ولا ينتمي لأي تيار وكان مغترب أساسا ..

كان راكب بوكس يوم السبت في مدني تزامنا مع مظاهرات الزحف الأخضر وقفوه لجان المقاومة في الشارع بعد ردموا عربيتو بالحجار ، لمن أتلموا عليه طلع مسدسه المرخص وأطلق رصاص دفاعا عن نفسو وأصاب شخصين .. الجماعة زادوا وأستنفروا بعضهم (كوز زاحف كوز زاحف) .. وتم ضربو وتكسير عربيتو .. لكن الشرطة أنقذت ما تبقي منه من (الثوار) ..

الزول دا لو ما كان معاه سلاحو كان ممكن يموت عادي .. ويكون سبب وفاتو الإشتباه في إنو كوز

يوسف عماره أبوسن

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