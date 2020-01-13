بسبب سيلفي .. نهاية مأساوية لعارضة أزياء بريطانية

لقيت مادلين ديفيس، وهي عارضة أزياء بريطانية، مصرعها عقب سقوطها من منحدر يبلغ ارتفاعه 30 مترا بمنتزه ”دياموند باي ريزيرف“ في سيدني، وذلك أثناء التقاطها صورة سيلفي.

وكانت ديفيس التي كانت تبلغ من العمر 21 عاما، حاضرة بحفل في فوكلوز مساء السبت، قبل أن تقرر هي وسبعة من أصدقائها التوجه إلى المنحدرات في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد، ويعتقد أنهم تسلقوا سياجًا للجلوس على حافة الجرف لمشاهدة شروق الشمس.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ وقيادة المنطقة البحرية، الساعة 6.30 صباحا، وتم العثور على جثة ديفيس في الماء بعد أربع ساعات من استدعاء الشرطة.

وأضافت الشرطة في بيان، أنه ”تحقق حاليا في وفاة ديفيس، وسيتم إعداد تقرير عن التحقيق الجنائي“.

وبعد ظهر يوم الأحد، حاولت والدة ديفيس، العثور على ابنتها، ونشرت على الإنترنت قائلة ”أي شخص شاهد مادي، يرجى الاتصال إذا كنت خارج المنزل معها الليلة الماضية“.

وتعتبر وفاة ديفيس ليست الأولى التي حدثت على المنحدرات، وهي نقطة ساخنة للسياح الذين يتطلعون لالتقاط الصور، ففي العام الماضي، سقطت فتاة تبلغ من العمر 27 عامًا، حيث أخبر شهود في ذلك الوقت الشرطة بأنها ربما كانت تلتقط صورا.

إرم نيوز

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