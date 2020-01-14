زيادة جديدة في أسعار اللحوم الحمراء

كشفت جولة لـ(آخر لحظة) أمس، بأسواق الخرطوم، عن زيادات في أسعار اللحوم الحمراء، وقال عدد من التجار إن الزيادات في أسعار اللحوم مضطردة بصورة مستمرة مما جعل المواطنين غير قادرين على شراء اللحوم، وقال صاحب ملحمة بالخرطوم، محمد علي ود أم درمان، إن ارتفاع الأسعار بسبب الزيادة في مدخلات الإنتاج للماشية وبعضها مربوط بالدولار، إضافة لتكاليف العمال، حيث وصل سعر كيلو البقري (300) جنيه بدلاً عن (225) جنيهاً، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الكبدة البقري بلغ (440) جنيهاً بدلاً عن (400) جنيه والقطعة من كبدة الضأن بلغت (200) جنيه بدلاً عن (150) جنيهاً، وأرجع الأسباب إلى ارتفاع الأعلاف، حيث بلغ سعر الأردب من العليقة (4,150) جنيهاً، كما تراوح جوال البذرة ما بين (1600ـ 1800) جنيه، كما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء.

وأوضح صاحب مركز بأم درمان، محمد آدم أن كيلو الفراخ يتراوح ما بين (200-250) جنيهاً، وكيلو السمك تراوح ما بين (150- 400) جنيه حسب النوع، أما طبق البيض فتراوح ما بين (220-260) جنيهاً. وأكد خبراء اقتصاديون أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه صعوبات كبيرة تحول دون الاستغلال الأمثل لها، منها فرض رسوم على نقلها بين المحافظات المختلفة، وانتشار التهريب عبر الحدود، بجانب الإهمال البيطري، وقال إنه أحد الصعوبات أمام تصدير الثروة الحيوانية نظراً لغياب شروط الرقابة وعدم وجود مسالخ متطورة، ما يفقد القطاع قيمة مضافة يمكن أن تدر عائدات أكبر على الخزينة العامة للبلاد.

وأشار الخبير محمد عبد المنعم هباني إلى أن السودان يمتلك مقومات حيوانية تعد الأكبر، حيث ترعى الماشية وتتحرك في مراعٍ طبيعية، وطالبوا الحكومة بتشجيع رجال الأعمال في القطاع الخاص على إحداث تطور في قطاع الثروة الحيوانية عبر تحفيزهم على الاستثمار في هذا المجال الإستراتيجي للدولة، وإقامة شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجياً وجذب كل المحاولات للاستثمار في القطاع والاستفادة من الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة التي تعد من بين الدول الأضعف بحسب صندوق النقد الدولي.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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