ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية

ارتفعت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 13.7% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالشحنات القوية للطرازات الصديقة للبيئة والهجينة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية أن القيمة الإجمالية لصادرات السيارات بلغت (6.4) مليارات دولار في نوفمبر، مدعومة بتأثيرات سنة الأساس بعد أن تراجعت الشحنات الخارجية العام الماضي بسبب اضطرابات الشحن الناتجة عن الثلوج.

وقفزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة (23.4%) لتصل إلى (78) ألفًا و(436) وحدة، مسجلة (11) شهرًا متتاليًا من المكاسب على أساس سنوي، وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ومن بين الطرازات الصديقة للبيئة، ارتفعت صادرات السيارات الهجينة بنسبة (40%) لتصل إلى (54) ألفًا و(296) وحدة في نوفمبر.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة (5.1%) على أساس سنوي في نوفمبر، لتصل إلى 2.69 مليار دولار، وزادت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة (3.4%)، لتصل إلى (820) مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية والشرق الأوسط بنسبتي (32.1%) و(8.0%) إلى (730) مليون دولار و(520) مليون دولار على التوالي.

جريدة الرياض