مغربية تبتز إعلامي خليجي شهير بمقطع ”إباحي“ وهما يمارسان الفاحشة داخل غرفتها بالفندق

هددت فتاة مغربية مقيمة في الإمارات إعلامي بحريني مشهور، بنشر مقطع فيديو لهما وهما يمارسان الفاحشة على الإنترنت.

زيارتها للبحرين

ووفقاً لصحف محلية، كانت الفتاة (البالغة من العمر 22 عاما) قد تعرّفت على الإعلامي عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها ستزور البحرين بعد أسبوعين، وأثناء زيارتها للبحرين دعت الإعلامي لقضاء وقت معها في غرفتها في إحدى الشقق الفندقية، وهو ما حدث بالفعل.

ممارسة الفاحشة

وبعد مقابلة الفتاة للإعلامي، مارسا الفاحشة معا، لتبدأ لاحقا بإرسال رسائل تهديد له عبر تطبيق ”واتس اب“، وهددته بنشر فيديو لهما وهما عاريان، في حال لم يدفع لها مبلغ 1,9 مليون درهم (ما يعادل 520,500 دولار).

وأحالت النيابة العامة في دبي، المرأة، إلى محكمة الجنائيات، بعد رفض الإعلامي الخضوع لابتزازها ورفعه قضية ضدها. وقال الإعلامي البحريني (البالغ من العمر 39 عاما) للمحكمة ”إن المدّعى عليها أرسلت له في 6 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، رسالة تبلغه فيها أنها في البحرين وترغب بلقائه“.

أرسلت لي صورتي وأنا عارٍ

وأضاف: ”ذهبت إلى حيث تقيم، كانت وحدها فمارسنا الفاحشة معا، وبعدها غادرت، لكن بعد 3 أيام أرسلت لي صورتي وأنا عارٍ، وزعمت أن لديها أيضا مقطع فيديو يجمعنا معا أثناء ممارسة الفاحشة“، معترفا أنها ”استغلت كونه شخصية إعلامية معروفه لتهديده“.

صحيفة المرصد

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