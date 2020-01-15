عملية صيد وحشية تثير الغضب في السعودية والسلطات تتحرك

أكد نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، هاني تطواني، أن الهيئة أحالت مقطع فيديو متداول لعملية صيد بسلاح رشاش لمجموعة من الظباء، إلى الأمن العام بهدف تحديد موقع تصويره والمشاركين فيه.

وأشار تطواني إلى سعي الهيئة لتحديد ما إذا كان الفعل قد تم داخل أو خارج المملكة، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح تطواني أن العقوبات في مخالفات الصيد متنوعة، ومن بينها الغرامة المالية ومصادرة السلاح والتشهير.

وتسبب مقطع فيديو يظهر قيام شخص باصطياد مجموعة من الظباء باستخدام سلاح رشاش، في موجة من الغضب لاعتباره اعتداء على البيئة والثروة البرية.

سبوتنيك

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