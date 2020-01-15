لمصلحة من يراد تقزيم دور جهاز الأمن والمخابرات الوطني؟!!!

هيئة العمليات ليست مليشيات عسكرية وانما قوات عسكرية مدربة على أعلي مستوي، الدعم السريع يعتبر مليشيات عسكرية مساندة للقوات المسلحة.

مالكم كيف تحكمون ؟!!

الأحزاب الكرتونية (السوداني ) و ( الشيوعي ) وغيرها التي لا داعي لذكرها لأن عدد كتابتي لأحرف اسمها اكثر من عضويتها، لما تخاف هكذا من جهاز الأمن السوداني.

وكيف لعاقل أن يسرح قوات عسكرية متطورة في تدريبها وعتادها من آجل شوية أحزاب؟!!!

ما لا يعرفه الجميع أن عضوية حزب المؤتمر الوطني أو ما يسمي بالنظام السابق ،،، لا تعادل 2 او 3% من ضباط وعضوية هيئة العمليات،،، كما أنه غير مسموح وبقانون الأمن الوطني أن يكون لاحد ضباطهم وعضويتهم علاقة باحزاب سياسية وان كانت حاكمة، الا من بعض كبارهم متجاوزين ذلك امثال صلاح قوش.

:: مره أخري اسأل هذا السؤال لمصلحة من يراد تسريح قوات هيئة العمليات ::

محمد السر

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