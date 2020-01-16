نظامي يكشف للمحكمة تفاصيل القبض على سيف تيري

كشفت شرطة حلة كوكو محكمة جنايات الجريفات وأم دوم، برئاسة القاضي فخر الدين عبد العظيم أمس، تفاصيل القبض على مهاجم المنتخب الوطني بالمريخ (سيف تيري) وآخرين أثناء توقيفهم من قبل الشرطة، وقال الشاكي عند مثوله أمام المحكمة أمس إن في يوم القبض أثناء تنفيذهم لحملات تظليل وترخيص تم توقيف تيري، وأثناء التحدث معه دار نقاش بينهم، وأشار الشاكي إلى أن المتهم سيف حاول الفرار بالعربة وقام بضربه، وذلك بالشارع العام، “بحلة كوكو” بشرق النيل، وتم القبض على المتهم وأحد اصدقائه وتم حجز سيارة تيري ودون لهم بلاغ بقسم شرطة حلة كوكو بالحاج يوسف، تحت نصوص مواد من القانون الجنائي وهي تتعلق بمعارضة السُلطة، وتهديد الموظف العام واستخدام القوة الجنائية والاشتراك.

صحيفة آخر لحظة

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