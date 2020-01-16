القضاء المغربي يؤيد سجن صاحب أغنية “عاش الشعب”

أكد القضاء المغربي، الأربعاء، في مرحلة الاستئناف، حكما بسجن مغني الراب “سيمو لكناوي” عاما واحدا لإدانته بتهمة إهانة الشرطة.

وأفاد الموقع الإلكتروني “هسبريس”، مساء اليوم، الأربعاء، بأن الحكم ضد لكناوي يرجع إلى إطلاقه مع مغنيين آخرين أغنية “عاش الشعب”، التي تضمنت انتقادات حادة في الشارع المغربي، أثارت جدلا واهتماما واسعا.

وأورد الموقع أن محمد منير (31 عاما)، والشهير بـ”سيمو لكناوي”، قد اعتقل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمدينة سلا قرب الرباط، على خلفية نشره “فيديو” يشتم فيه الشرطة على تطبيق “أنستغرام”؛ فيما اعتبر دفاعه أن سبب ملاحقته يعود لمشاركته في إطلاق أغنية “عاش الشعب”، أواخر أكتوبر/تشرين الأول، بينما نفت السلطات المغربية ذلك.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن أغنية “عاش الشعب”، التي أطلقها لكناوي مع زميليه يحيى السملالي (لزعر) وولد الكرية، تدين بلغة حادة، أوضاع الظلم والفساد والاستئثار بالثروات في المغرب، متضمنة انتقادات للعاهل المغربي، الملك محمد السادس، في ما يعد تخطيا “للخطوط الحمر”.

وأثارت الأغنية، التي تخطت 21 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بين من استهجن عبارتها المسيئة، معتبرا مضمونها “شعبويا”، ومن رأى فيها تعبيرا عن يأس وسخط الشباب المغربي انسجاما مع أناشيد مماثلة ترددها جماهير كرة القدم في الآونة الأخيرة.

سبوتنيك

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