298 عظمة كشفت الأمر… القبض على قاتل بالوراثة

عثرت السلطات على بقايا عظام فتاة، أسفل قاع بركة متواجدة داخل حديقة منزل صديقها.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت السلطات في تايلاند عن لغز اختفاء العديد من الفتيات في تايلاند، بفضل رفات الفتاة الأخيرة.

وتم العثور على مئات العظام التي تعود إلى فتيات، مثبتة في قاع بركة كبيرة تقع في مزرعة يملكها أبيتشاي أونجويزيت.

وتعرفت السلطات على جثة القتيلة وارينثورن تشياشيت صاحبة الـ22 عاما، من بقايا الوشم الذي كان يغطي ظهرها، وكانت بقايا القتيلة ملفوفة بالملابس وحقيبة بلاستيكية سوداء، ومثبتة بأثقال في قاع البركة.

سبوتنيك

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