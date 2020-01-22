جواهر: أنا (مبسوطة) بالتغيير

كشفت الفنانة جواهر عن نيتها تقديم المزيد من الأغنيات الوطنية، بعد أن قدمت الأيام الماضية أغنية (الحب وطن)، التي كتبتها الشاعرة ليلى عبد الرحمن، ولحنها الفنان الكبير سيف الجامعة، وقالت جواهر للصحيفة إن الأغنية سيتم تصويرها فيديو كليب قريباً، وإنها بداية لتعاون فني كبير مع سيف الجامعة الذي أسعدها التعاون معه.

وأضافت جواهر إنها ستقدم أيضاً أغنيات من أجل السلام في شرق السودان والبلاد عامة، خاصة وإنها تعيش هذه الأيام التغيير في السودان وإنها (مبسوطة)، وممارستها لنشاط فني واجتماعي كبيرة التقت فيه بعدد من الفنانين، وزارت بعضهم في منازلهم في مناسبات مختلفة وهي في غاية السعادة بهذا النشاط.

وعن مشاريعها الفنية الجديدة قالت جواهر بحسب صحيفة آخر لحظة، إنها ترتب لخوض تجربة التمثيل مع المخرج المعروف مجدي أبو عميرة في مسلسل من 30 حلقة بمشاركة عدد من نجم السينما على رأسهم غادة عبد الرازق ووفاء عامر، إضافة لتصوير مجموعة من الأغنيات.

يذكر أن جواهر أحيت عدداً من الحفلات بالخرطوم، كما سجلت زيارة للمتحف القومي ولمنطقة البجراوية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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