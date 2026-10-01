بعد بيع قصرها التاريخي… أنجلينا جولي تستعد لبدء حياة جديدة خارج أميركا

أنهت النجمة العالمية أنجلينا جولي ارتباطها العقاري بأحد أكثر منازل هوليوود شهرةً، بعدما أتمّت بيع منزلها التاريخي في حي لوس فيليز بمدينة لوس أنجلوس مقابل 24.75 مليون دولار، في خطوة تعيد تسليط الضوء على خطّتها القديمة لمغادرة المدينة والبدء بمرحلة جديدة خارج الولايات المتحدة.

وكانت جولي قد عرضت العقار للبيع في أيار/مايو 2026 بسعر يقارب الـ 29.85 مليون دولار، قبل إتمام الصفقة بالسعر النهائي البالغ 24.75 مليون دولار. وكانت الممثلة قد اشترت المنزل عام 2017 مقابل نحو 24.5 مليون دولار، أي بعد عام تقريباً من تقديمها طلب الطلاق من النجم براد بيت.

منزل أنجلينا جولي… عنوان من تاريخ هوليوود

وتؤكد الصحف الأميركية أن أهمية العقار لا تكمن في قيمته المالية فقط، بل في تاريخه السينمائي اللافت. فقد شُيّد المنزل الأساسي عام 1913، قبل أن يشتريه المخرج الهوليوودي الشهير سيسيل بي. ديميل عام 1916. وفي وقت لاحق، توسّع ديميل في العقار بعدما اشترى المنزل المجاور الذي كان مرتبطاً باسم النجم تشارلي شابلن، ليصبح المكان واحداً من العقارات التي تختزن جانباً من تاريخ هوليوود القديمة.

ويمتد العقار على نحو فدانين، وتبلغ مساحة المنزل الرئيسي قرابة 11 ألف قدم مربعة، ويضم ست غرف نوم وعشرة حمّامات، إضافة إلى مجموعة من المباني والمساحات الخاصة، بينها بيت للضيوف، وبيت للمسبح، وبيت للشاي، واستوديو للياقة البدنية، ومرأب منفصل ومحطة أمنية، إلى جانب شجرة منزلية مخفية وسط المساحات الخضراء. كما يتميز الموقع بإطلالات على تلال هوليوود ومرصد غريفيث، تحيط به حدائق وأشجار معمّرة.

لماذا تريد أنجلينا جولي مغادرة لوس أنجلوس؟

قرار بيع المنزل لا يأتي مفاجئاً تماماً، إذ تحدثت جولي في مقابلات سابقة عن رغبتها في مغادرة لوس أنجلوس عندما يصبح أبناؤها جميعاً راشدين، مؤكدةً أنها بقيت في المدينة في سياق ترتيبات مرتبطة بالطلاق، مشيرةً إلى أنها تتطلع إلى قضاء وقت أطول خارج الولايات المتحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد بلوغ التوأمين نوكس وفيفيان سنّ الثامنة عشرة في تموز (يوليو) 2026، وهما الأصغر بين أبناء جولي الستة: مادوكس، باكس، زاهارا، شيلوه، نوكس وفيفيان. ومع بلوغ الأبناء سنّ الرشد، أصبحت الظروف التي تحدثت عنها جولي سابقاً مختلفة وتتيح لها الانتقال والتغيير، بالتزامن مع إتمام بيع العقار فعلياً.

هل ستنتقل أنجلينا جولي إلى كمبوديا؟

أما الوجهة التي تحدثت عنها الصحف الأميركية فهي كمبوديا، إلا أن جولي لم تعلن عن وجهتها بعد ولم تحدّد المكان الدائم أو المؤقت الذي اختارته. وكانت النجمة قد كشف سابقاً عن رغبتها في قضاء وقت طويل في كمبوديا، وهي دولة ترتبط بها عائلياً وإنسانياً منذ سنوات، خصوصاً أنها تبنّت ابنها الأكبر مادوكس من هناك عام 2002.

وبحسب TMZ، لم تحسم أنجلينا جولي بعد المكان الذي سيكون قاعدة إقامتها الرئيسية، في ظل تفرّق أبنائها البالغين في أماكن مختلفة، ما يعني أن المرحلة المقبلة قد تكون أكثر تنقلاً بين دول عدة بدلاً من الاستقرار الفوري في مدينة واحدة.

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