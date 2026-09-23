من الرياض والظهران إلى الإسكندرية.. «أطلانتس» تواصل رحلتها المسرحية

تواصل مسرحية «أطلانتس» لفرقة «جوقة المسرح» السعودية رحلتها خارج المملكة، بالمشاركة في الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بجمهورية مصر العربية، في محطة جديدة للعمل الذي تنقّل بين عدد من المسارح السعودية منذ انطلاقه.

ويُعرض العمل مساء الخميس المقبل (24 سبتمبر 2026)، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي، ضمن عروض المهرجان، في مشاركة تتيح للتجربة المسرحية السعودية الوصول إلى جمهور عربي ودولي.

وبدأت مسيرة «أطلانتس» بمشاركتها في الدورة الثانية من مهرجان المسرح والفنون الأدائية بجامعة الملك سعود عام 2025، حيث حصدت سبع جوائز، قبل أن تنتقل التجربة إلى الظهران، وتقدمها الفرقة في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» خلال أغسطس 2026.

وتستلهم المسرحية أسطورة «أطلانتس» الغارقة، وتعيد تقديمها في إطار إنساني من خلال شخصيات تجمعها سفينة واحدة في رحلة بحث عن النجاة وبداية جديدة. ومع اشتداد العاصفة، تنكشف الأسرار والمخاوف التي تحملها الشخصيات، وتجد نفسها في مواجهة ماضيها، لتتحول الرحلة إلى الجزيرة إلى رحلة داخلية لمواجهة الذات والذاكرة.

ويأتي العمل من تأليف وإخراج أحمد عبدالرحيم، وإنتاج فرقة «جوقة المسرح»، فيما يضم طاقم التمثيل ميان شريف، ولينا الحمر، وعبدالله الفكي، وعماد ناجي، وأسينات الصباح.

وأوضح مؤسس ورئيس فرقة «جوقة المسرح» المخرج تركي باعيسى أن المشاركة في مهرجان الإسكندرية تمثل محطة جديدة للفرقة خارج المملكة، ضمن توجهها إلى توسيع دائرة حضور التجربة المسرحية السعودية، وإتاحة مساحة أكبر للمواهب والتجارب الشابة للقاء جماهير مختلفة.

وتأتي مشاركة «أطلانتس» في المهرجان امتدادًا لمسار العمل منذ عرضه الأول، وانتقاله بين منصات مسرحية مختلفة، وصولًا إلى مشاركته الدولية في مهرجان الإسكندرية المسرحي.

جريدة المدينة