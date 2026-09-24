ياسمين عبد العزيز عن خوضها دراما رمضان المقبل: الوقت ضيّق

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز موقفها من المشاركة في موسم دراما رمضان 2027، موضحةً أنها لم تحسم قرارها خوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل جديد، بسبب ضيق الوقت بعد انتهائها من تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”.

وقالت ياسمين عبد العزيز، في تصريحات على هامش حضورها حفل توزيع الجوائز في مهرجان “دير جيست”: “رمضان فاضل عليه 144يوم، وأنا لسّه مخلّصة فيلم “خلي بالك من نفسك”، وأعتقد إني مش هلحق أخلّص مسلسل”.

ياسمين عبد العزيز: أبحث عن العمل المناسب

وأوضحت ياسمين عبد العزيز أن مشاركتها في موسم رمضان لا ترتبط بمجرد التواجد في السباق الدرامي، وإنما تحرص على اختيار العمل الذي ترى أنه مناسب لها وللجمهور، خاصة في ظل رغبتها المستمرة في تقديم شخصيات وتجارب مختلفة.

وأكدت أن تقديم محتوى يليق بالجمهور يمثل أولوية لديها عند اختيار أعمالها، مشيرةً الى أن خوض موسم رمضان 2027 يتوقف على وجود مشروع مناسب يمكّنها من تقديم شخصية جديدة وتحقيق النجاح الذي اعتاده الجمهور منها.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية

وتأتي تصريحات ياسمين عبد العزيز بعد انتهائها من تصوير فيلم “خلي بالك من نفسك”، الذي يجمعها بالفنان أحمد السقا، في تعاون سينمائي جديد بينهما.

وكانت ياسمين قد شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “وننسى اللي كان”، الذي جمعها بالفنان كريم فهمي، وحقق تفاعلاً جماهيرياً كبيراً خلال عرضه.

ياسمين عبد العزيز تتوَّج بجائزة “أفضل ممثلة كوميدية” في السينما

كانت الدورة الـ23 من حفل جوائز “دير جيست”، قد شهدت واحدة من أبرز ليالي الجوائز الفنية والإعلامية، بعدما اجتمع عدد كبير من نجوم السينما والدراما والغناء والإعلام على السجادة الحمراء، قبل انطلاق مراسم التكريم وتسليم الجوائز.

وشهد الحفل تكريم الفنانة ياسمين عبد العزيز، كأفضل ممثلة كوميدية عن دورها في فيلم “خلي بالك من نفسك”، حيث عبّرت عن سعادتها بالجائزة، مؤكدةً أن طبيعة التكريم تعني لها الكثير باعتبارها بدأت مشوارها وقد ارتبط اسمها بالسينما الى جانب الدراما.

وقالت ياسمين إنها سعيدة بالجائزة، خاصة بعد نجاح فيلمها في مصر وخارجها، كما تحدثت عن خطتها للفترة المقبلة، موضحةً أنها لم تتعاقد رسمياً حتى الآن على عمل لرمضان 2027، وأنها تنتظر النص المناسب.

ولفتت ياسمين الأنظار كذلك بإطلالتها على السجادة الحمراء، بعدما ظهرت بفستان أحمر وحظيت باهتمام المصوّرين منذ وصولها الى الحفل.

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