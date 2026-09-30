ريهانا تتألق بفستان نحاسي برّاق… تفاصيل سوداء جريئة وأناقة استثنائية

لفتت النجمة ريهانا الأنظار بحضورها الساحر خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في باريس، واستحوذ الفستان من اللحظة الأولى على اهتمام الجميع بفضل تصميمه الجريء واللمعان المعدني الطاغي، إذ جاءت القطعة الرئيسية بدرجات النحاسي والبرونزي والذهبي، لتمنح “اللوك” طابعاً مسائياً فاخراً وحضوراً قوياً أمام عدسات الكاميرا.

ريهانا بفستان أنيق بتفاصيل مبهرة

واختارت النجمة العالمية فستاناً مختلفاً بقصّة مجسّمة بالكامل تبرز مفاتن الجسم وينسدل بشكل مستقيم حتى أسفل الساقين، فيما تغطي سطحه بالكامل تفاصيل لامعة كثيفة تبدو وكأنها مزيج من الخيوط المعدنية والترتر والعناصر المتشابكة. هذا التركيب يمنح الفستان تأثيراً متحركاً، بحيث تتغير درجاته بين النحاسي والذهبي والبني البرونزي مع انعكاس الإضاءة.

ومن أبرز عناصر التصميم الأكتاف البارزة والياقة المرتفعة، اللتان تمنحان الجزء العلوي بنية مميزة وحضوراً قوياً. وفي المقابل، جاء الجزء الأمامي أكثر جرأة، مع فتحة عند منطقة الصدر كشفت عن قطعة سوداء بتفاصيل شفافة وقصّة تشبه الكورسيه، لتشكّل تبايناً حاداً بين اللون الأسود واللمعان النحاسي للفستان.

أما الأكمام، فجاءت طويلة وواسعة عند الأطراف، مع تفاصيل متدلية وغير منتظمة تضيف حركة إلى التصميم، حيث تنسدل بعض الخيوط والزخارف المعدنية من الأكمام وحواف الفستان، مانحةً الإطلالة طابعاً فنياً ومسرحياً.

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