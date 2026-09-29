على طريقة «أنا والعسل».. نيشان يرحب بـ نوران ماجد

حرص الإعلامي اللبناني نيشان على الترحيب بالفنانة نوران ماجد بطريقة مميزة، خلال لقاء جمعهما، مستعيدًا أجواء برنامجه الشهير «أنا والعسل»، في لفتة عكست حالة الود التي جمعت بينهما، وسط أجواء اتسمت بالترحاب والتفاعل.

وخلال اللقاء، عبّر نيشان عن محبته وتقديره لمصر وشعبها، مؤكدًا المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر والمصريون في قلبه، في حديث اتسم بالمودة والتقدير.

وتعيش الفنانة نوران ماجد خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، بالتزامن مع مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، التي تقدم من خلالها أدوارًا متنوعة.

وتشارك نوران ماجد في بطولة مسلسل «الحوت»، الذي يجمع عددًا من الفنانين المصريين والعراقيين، من بينهم محمد لطفي ونانسي صلاح، والعمل مكوّن من 15 حلقة، وتقدم نوران خلال أحداثه أحد الأدوار الرئيسية.

كما تنضم نوران ماجد إلى أبطال فيلم «الورشة»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي مستوحى من وقائع حقيقية، حيث يدخل هشام ماجد وأكرم حسني ومصطفى غريب في تنفيذ عملية نصب ضخمة، قبل أن تتعقد الأمور وتتسارع الأحداث، ليجد الأبطال أنفسهم أمام سلسلة من المواقف والمفارقات التي تهدد نجاح خطتهم.

ويشارك في بطولة فيلم «الورشة» كل من هشام ماجد، أكرم حسني، مصطفى غريب، آية سماحة، جميلة عوض، محمد علاء، محمد شاهين، خالد الصاوي، ونوران ماجد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد النجار.

ومن بين أحدث أعمال نوران ماجد أيضًا مسلسل «للعدالة وجه آخر»، المكوّن من 15 حلقة، والذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، وتدور أحداثه حول «فؤاد السرجاني»، المذيع التليفزيوني الذي يجسد شخصيته ياسر جلال، والذي يعيش حياة مستقرة بفضل سمعته المهنية، قبل أن تنقلب حياته بعد اتهام نجله «يوسف» بالتورط في مقتل صديقته «ميرنا».

ويشارك في بطولة مسلسل «للعدالة وجه آخر» كل من ياسر جلال، أروى جودة، فادي السيد، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، عابد عناني، مينا نبيل وأمجد الحجار، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو، وإنتاج محمد مشيش.

وتواصل نوران ماجد حضورها الفني خلال الفترة الحالية من خلال أعمال تجمع بين الدراما والسينما، في ظل تنوع اختياراتها وتعدد مشاركاتها الفنية.

بوابة روز اليوسف