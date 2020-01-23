مواطن يطلب زوجته فى بيت الطاعة: هجرتنى بعدما سرقت 3 ملايين جنيه تحويشة 20 سنة

أقام مواطن دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته بالدخول فى بيت الطاعة، وإثبات خروجها عن طاعته، وتركها منزل الزوجية وامتناعها عن منحه حقوقه الشرعية، طوال 24 شهرًا، قائلاً للمحكمة: “زوجتى سرقت 3 مليون تحويشة 20 سنة زواج، وهربت وهجرتنى، رغم أننى لم أبخل عليها، وأنفقت عليها كل أموالى، وطفليها من زوجها الأول، بعد تربيتى لهم، طوال سنوات”.

وأوضح الزوج “ع.م.ا”، البالغ من العمر 50 سنة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: “تسبب فى إعلانى لإفلاسى، وأصبحت مطاردًا من الدائنين، وانتهى بى المطاف بعد عجزى عن سداد ديونى مهددًا بالحبس، بعد أن سرقت شقى عمرى، والمصوغات الذهبية التى اشتريتها لها خلال سنوات، بخلاف العقارات التى اشتريتها لها وسجلتها باسمها، وهربت واختفت برفقة أولادها”.

وأضاف المدعى: “لم تكتفِ بالنصب على، ولكنها قامت بملاحقتى بكل بجاحة بدعاوى النفقة، ودعوى طلاق للضرر، رغم إنفاقها أموالى التى سلبتنى إياها، وعندما حررت بلاغًا ضدها سعت للخلاص منى بتحريض بلطجية ضدى للتعدى على بعلقة موت، تركتنى مصابًا بعاهة مستديمة”.

يذكر أن القانون حدد شروطًا للحكم بأن تصبح الزوجة ناشزًا، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وألا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

صحيفة اليوم السابع

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