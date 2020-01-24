الصين تستدعي وحدات من الجيش لمواجهة فيروس كورونا الجديد

استدعت الحكومة الصينية وحدات من الجيش لمواجهة نوع جديد من فيروس “كورونا” انتشر في البلاد منذ أواخر ديسمبر 2019 وأسفر حتى الآن عن مقتل 25 شخصا، وذكر التلفزيون المركزي الصيني، أن السلطات قررت إرسال فريق من 40 طبيبا عسكريا إلى مدينة ووهان لمواجهة تفشى هذا الفيروس الغامض الخطير الذي يتسبب في الإصابة بمرض الالتهاب الرئوى.

وأوضح التلفزيون أن المجلس العسكري المركزي الصيني أمر قسم الإمداد الأساسي بإشراك الطواقم الطبية العسكرية في جهود منع انتشار النوع الجديد من الفيروس.

وذكر التقرير أن 40 طبيبا عسكريا بدأوا العمل في وحدة العناية المركزية التابعة لمستشفى الأمراض الرئوية في ووهان.

وبحسب الشبكة، فإن الضباط الأربعين كانوا مجرد فرقة دعم أولي، ومن المقرر إرسال المزيد من الأطباء العسكريين من المستشفى العام لجيش التحرير الشعبي في بكين خلال الأيام المقبلة.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوى مجهول المصدر في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط البلاد

واكتشف لاحقا الخبراء أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس “كورونا” أطلق عليه اسم “2019-nCoV”، وقررت منظمة الصحة العالمية، في إعلان منها مساء الخميس الماضي، أن هذا التفشي يمثل حالة طارئة بالنسبة إلى الصين لكن ليس للعالم في هذه المرحلة.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الصين أكثر من 830 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد بفيروس “كورونا” بينها 26 حالة وفاة، كما ظهرت حالات مؤكدة في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

كتب محمد جمال

اليوم السابع

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