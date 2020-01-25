اغتصاب فتاة على يد 20 شخص .. وهكذا استطاعت الهروب بمساعدة أحد خاطفيها !

قررت الشرطة المغربية تحقيقا موسعا في احتجاز قاصرًا 17 عاما واغتصابها في الدار البيضاء.

وقالت والدة الفتاة أن ابنتها تم اغتصابها من قبل 20شخصا بعد احتجازها، حيث تعرضت للتعنيف على مدار 20 يومًا .

وأضافت: ” توسلت أحد خاطفيها واستطاعت إقناعه بتحريرها ليتركها في أحد أحياء المدينة حيث وجدناها في حالة مأساوية، قبل أن ننقلها إلى المستشفى “. وتابعت: ” توجهنا إلى الشرطة للإبلاغ عما وقع لكنهم لم يقوموا بأي شيء “، دون أن تحدد تاريخ وقوع الحادث.

وأكدت أن البحث ما زال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

صحيفة المرصد

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