“الليلة تصل لـ ٣ آلاف جنيه”.. امرأة تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها المحرمة برجال بمعرفة الزوج !

استطاعت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على رجل وزوجته في قضية مقتل أخر يعمل بائع فاكهة.

وكشفت الزوجة المتهمة في التحقيقات معلومات صادمة، إذ قالت: “كان في بيني وبين المجني عليه علاقة غير شرعية، كان بيجي ليا البيت بيعاشرني وجوزي بيكون في البيت.. كل مرة كان بييجي يدفع 1000 جنيه في الليلة الواحدة””.

وأضافت :”أنا اتعرفت على المجني عليه من 6 شهور في ملهي ليلي بشارع الهرم، وكان كل مرة يجي ليا يدفع فلوس كتير.. جوزي طمع فيه ، اتفقت معاه على سرقته بس”.

وتابعت: “يوم الجريمة اتصلت بيه وقلت له تعالى بحجة إقامة علاقة مقابل 3 آلاف جنيه، ولما وصل طلبت أنزل أشتري حاجات من الماركت وأطلع له.. نزلت ومفيش 10 دقايق طلعت تاني لقيت جوزي خلص عليه، جوزي قال لي هنسرقه بس.. طلعت لقيته قتله.. انا ماقتلتوش.. كان في بينا علاقة بس”.

صحيفة المرصد

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