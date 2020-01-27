الجمارك: ضبط نفايات خطرة من مخلفات إلكترونية

كشفت هيئة الجمارك، اليوم “الإثنين”، بحسب موقع صحيفة (مصادر) عن ضبط نفايات خطرة من مخلفات الأجهزة الإلكترونية، وأكدت التزامها بعدم ادخال أي سلالة من الحيوانات المُهددة بالانقراض.

وباهى رئيس هيئة الجمارك، الفريق شرطة د. بشير الطاهر بشير، بتحقيق الجمارك السودانية خلال الفترة السابقة، انجازات ملموسة في مجال خدمة الناس والمجتمع.

وأوضح بشير، خلال مخاطبته احتفالات الجمارك بيومها العالمي اليوم (الإثنين)، أن الانجازات تمثلت في ضبطيات المخدرات والأسلحة والمساهمة الفاعلة في الحد من الاتجار بالبشر، فضلاً عن ضبطيات إدارة الملكية الفكرية من البضائع المغشوشة.

وأشار إلى الهيئة عملت في مجال حماية الكوكب والبيئة على ضبطيات من غازات الفريون الضارة بطبقة الأوزون، وضبط النفايات الخطرة من مخلفات الأجهزة الإلكترونية.

وأكد بشير، التزامهم بعدم ادخال أي سلالة من الحيوانات المهددة بالانقراض وفقاً للاتفاقيات الدولية، وحماية القطاع النباتي من السلالات المستوردة ذات الضرر حسب قانون وقاية النباتات.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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