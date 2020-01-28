الخارجية الأمريكية تكشف أسباب عدم تدفق الدعم الدولي للسودان

أوصد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي الباب أمام تدفق الدعم الدولي للسودان. وقال أن هناك معوقات أمام حكومة السودان للحصول على الدعم المالي الدولي والقروض، وأفصح أن متأخرات الديون الدولية الثقيلة هي السبب وليس وجوده في قائمة الإرهاب. وقال ناجي في رده عبر مؤتمر صحافي نظمته وزارة الخارجية من العاصمة الأمريكية واشنطن مساء الاثنين عبر الهاتف لمجموعة من الصحافيين حول العالم شاركت فيه (الانتباهة)، إن الأمر مرتبط بسمعة السودان المالية (أولاً) ثم متأخرات السودان التي يجب التفاوض بشأنها ثانياً، موضحاً أن قوانين الولايات المتحدة الأمريكية تمنع ممثلي حكومته في كل من البنك الدولي وصندوق النقط الدولي من التصويت لصالح أية قرض أو تخفيف ديون لأي دولة مدرجة على قائمة الإرهاب. وأضاف ناجي أن بلاده رفعت عن السودان في عام 2017م العقوبات المتعلقة بالتجارة الدولية والقدرة على المشاركة في التمويل الدولي المالي لكن تظل سمعة السودان وديونه هي العائق.

الانتباهة

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