أسباب انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في اليابان

كشفت إحصائيات رابطة تجار السيارات اليابانية والرابطة اليابانية للسيارات الصغيرة، أن عام 2019 شهد شراء ما مجموعه 5195216 سيارة جديدة في اليابان.

وبحسب الرقم الجديد، فإن مبيعات السيارات الجديدة في اليابان انخفضت بنسبة 1.5٪، وهو ما يعد أول انخفاض منذ 3 سنوات، بحسب موقع “nippon” الياباني.

وأشار الموقع إلى أن مبيعات سوق السيارات الرئيسي بلغت 3284870 وحدة، بانخفاض وصل إلى 1.9٪ على أساس سنوي، وانخفضت مبيعات السيارات الصغيرة، والتي عززت انخفاض مبيعات السيارات بشكل رئيسي في العام الماضي بنسبة 0.7٪ لتصل إلى 1910346 وحدة، وقد شكلت السيارات الصغيرة “الميني” 36.8٪ من مجموع مبيعات السيارات.

وأظهرت النتائج الشهرية لعام 2019، مقارنة بالعام السابق، أن المبيعات كانت مساوية أو حتى أعلى من مبيعات 2018 حتى أوائل الخريف، ولكنها انخفضت بعد ذلك بشكل حاد في أكتوبر/ تشرين الأول.

ولفتت إلى أنه من بين العوامل التي أثرت على حركة البيع وأدت إلى انخفاضها الأضرار واسعة النطاق التي تسبب فيها كل من الإعصار فاكساي وهاغيبيس.

ولفت الموقع إلى أن “الارتفاع غير المتوقع في مبيعات السيارات الجديدة في الفترة التي سبقت رفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول لم يكن بنفس مستوى المبيعات قبل الزيادة الضريبية السابقة في عام 2014”.

ولفت الموقع إلى أن مبيعات تويوتا ارتفعت بفضل طرحها نسخة جديدة من سيارتها “كورولا”، بنسبة 2.9٪ لهذا العام، وشهدت دايهاتسو زيادة في المبيعات بنسبة 1.9٪.

وتابع بأنه بشكل عام انخفضت مبيعات شركات صناعة السيارات اليابانية الرئيسية الست خلال عام 2019، وشهدت سوبارو على وجه الخصوص انخفاضا في المبيعات بنسبة 11.6٪ في أعقاب فضيحة تزوير بيانات استهلاك الوقود والانبعاثات التي تفجرت عام 2017، والتي حفزت الشركة إلى إصلاح وتجديد نظام الإنتاج الخاص بها.

سبوتنيك

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